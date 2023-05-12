Футбольный «Океан» сохраняет курс на победы

Posted Вчера, 23:22
Published Вчера, 23:22
Modified Вчера, 23:22
Updated Вчера, 23:22
Сохранить победный настрой прошлого сезона — такую задачу перед футболистами и тренерским штабом поставил генеральный партнер команды, АО «Терминал Астафьева».
«В этом году „Океан“ участвует в чемпионате и кубке Приморского края. Перед игроками стоит задача побеждать в каждой игре, чтобы одержать победу в обоих турнирах. И сохранить звание обладателей кубка, и взять реванш за бронзовые медали чемпионата. Все соперники в этом сезоне достаточно сильные, явных аутсайдеров нет, поэтому ожидаем непростой, но интересной борьбы», — сообщил менеджер спортивных проектов АО «Терминал Астафьева» Евгений Стрижиченко.
В этом сезоне состав «Океана» большей частью вновь будет состоять из воспитанников находкинского футбола — таково условие генерального партнера команды, АО «Терминал Астафьева». При этом, удалось сохранить и всех лидеров, которые внесли решающий вклад в успехи прошлого сезона, так и усилить команду за счет опытных игроков. Так, «реанимировать» свою карьеру после тяжелой травмы в «Океане» будет известный приморский футболист Руслан Гордиенко.
«Начали чемпионат с непростой победы в Большом Камне, где удалось быстро открыть счет и в итоге крупно выиграть 3:0. Готовимся к следующему туру. Хочу отдельно поблагодарить наших болельщиков, которые мощно поддерживали нас в этой гостевой игре», — отметил главный тренер ФК «Океан» Александр Тихоновецкий.
В следующем туре, 14 мая, «Океан» сыграет во Владивостоке с «Динамо». А 20 мая команда проведет первый домашний матч чемпионата. На реконструированном силами АО «Терминал Астафьева» поле стадиона «Водник» находкинцы примут ФК «Артем».