zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 23:22

Published Вчера, 23:22

Modified Вчера, 23:22

Updated Вчера, 23:22

Изображение материала

Футбольный «Океан» сохраняет курс на победы

11 мая 2023, 23:22
Фото: АО «Терминал Астафьева
Футбольный клуб «Океан» с победы начал участие в чемпионате Приморского края 2023 года. В первом туре в Большом Камне находкинцы уверенно победили местную «Звезду» со счетом 3:0.

Сохранить победный настрой прошлого сезона — такую задачу перед футболистами и тренерским штабом поставил генеральный партнер команды, АО «Терминал Астафьева».

«В этом году „Океан“ участвует в чемпионате и кубке Приморского края. Перед игроками стоит задача побеждать в каждой игре, чтобы одержать победу в обоих турнирах. И сохранить звание обладателей кубка, и взять реванш за бронзовые медали чемпионата. Все соперники в этом сезоне достаточно сильные, явных аутсайдеров нет, поэтому ожидаем непростой, но интересной борьбы», — сообщил менеджер спортивных проектов АО «Терминал Астафьева» Евгений Стрижиченко.

В этом сезоне состав «Океана» большей частью вновь будет состоять из воспитанников находкинского футбола — таково условие генерального партнера команды, АО «Терминал Астафьева». При этом, удалось сохранить и всех лидеров, которые внесли решающий вклад в успехи прошлого сезона, так и усилить команду за счет опытных игроков. Так, «реанимировать» свою карьеру после тяжелой травмы в «Океане» будет известный приморский футболист Руслан Гордиенко.

«Начали чемпионат с непростой победы в Большом Камне, где удалось быстро открыть счет и в итоге крупно выиграть 3:0. Готовимся к следующему туру. Хочу отдельно поблагодарить наших болельщиков, которые мощно поддерживали нас в этой гостевой игре», — отметил главный тренер ФК «Океан» Александр Тихоновецкий.

В следующем туре, 14 мая, «Океан» сыграет во Владивостоке с «Динамо». А 20 мая команда проведет первый домашний матч чемпионата. На реконструированном силами АО «Терминал Астафьева» поле стадиона «Водник» находкинцы примут ФК «Артем».

#Спорт#Новости#Приморский край
Подпишитесь
«Ты же мужик»: Минобороны РФ обратилось к мужчинам страны через креативный ролик
20 апреля 03:33
Почему некоторые приморцы платят за проезд в автобусах со скидкой
19 апреля 01:11
Синергия усилий Группы Компаний «Аква-Ресурсы» и «Динамо» становится ключом к успехам
18 апреля 04:36
Приморье может обзавестись круглогодичным морским курортом
16 апреля 05:15
Около 1200 Чебурашек изъяли у китайского туриста в Приморье
15 апреля 00:10
Большую уборку в районе Зелёного Угла проводит глава Владивостока Константин Шестаков
22 апреля 05:15