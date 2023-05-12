Футбольный «Океан» сохраняет курс на победы

В этом сезоне состав «Океана» большей частью вновь будет состоять из воспитанников находкинского футбола — таково условие генерального партнера команды, АО «Терминал Астафьева». При этом, удалось сохранить и всех лидеров, которые внесли решающий вклад в успехи прошлого сезона, так и усилить команду за счет опытных игроков. Так, «реанимировать» свою карьеру после тяжелой травмы в «Океане» будет известный приморский футболист Руслан Гордиенко.