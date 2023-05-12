Разрушительный циклон в Приморье — в Примгидромете ответили на опасения «Маглипогода»

«Если говорить про следующую неделю, то пока более-менее интенсивные дожди мы ожидаем в среду. Ночью С юго-запада подойдет новый фронтальный раздел, начнутся дожди, а днем пройдут почти повсеместно, их интенсивность увеличится. Облачность уменьшит прогрев, максимальная температура в большинстве районов станет на 2 — 7 градусов ниже, чем накануне», — сообщили журналисту.