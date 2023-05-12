Разрушительный циклон в Приморье — в Примгидромете ответили на опасения «Маглипогода»

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
Корреспондент «Золотого Рога» решил уточнить, насколько разрушительными будут осадки, у специалистов «Примгидромета».
«Если говорить про следующую неделю, то пока более-менее интенсивные дожди мы ожидаем в среду. Ночью С юго-запада подойдет новый фронтальный раздел, начнутся дожди, а днем пройдут почти повсеместно, их интенсивность увеличится. Облачность уменьшит прогрев, максимальная температура в большинстве районов станет на 2 — 7 градусов ниже, чем накануне», — сообщили журналисту.
От дождей должна быть существенная польза — это снижение пожароопасной обстановки. Возможно, что осадки снизят класс пожарной опасности в лесах региона.
«Говорить про 20 число лучше в понедельник, для более точного прогноза, потому что весенние синоптические процессы переменчивы», — добавили в «Примгидромете».
В свою очередь, по прогнозу Руслана Юрковского, осадки начнутся уже 13 мая. Зонтики и резиновые сапоги станут лучшими друзьями приморцев на всю неделю — особенно обильные ливни, предварительно, ожидаются 16 и 19 мая.