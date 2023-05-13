Сквер в приморском Трудовом начали благоустраивать по нацпроекту

Напомним, по инициативе Олега Кожемяко в Приморье уже пять лет действует программа «1000 дворов», цель которой – благоустройство придомовых территорий во всех муниципалитетах края. Также в крае реализуется федеральная программа «1000 дворов Дальнего Востока», инициированная Минвостокразвития России в 2022 году. Кроме того, уже несколько лет общественные территории в крае благоустраивают по национальному проекту «Жилье и городская среда», а также в рамках всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды и краевого конкурса «Твой проект».