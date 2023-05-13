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Сквер в приморском Трудовом начали благоустраивать по нацпроекту

13 мая 2023, 08:26
Фото: Правительство Приморского края
Стартовала реконструкция сквера на улице Лермонтова дальневосточной столицы. Ход работ по нацпроекту «Жилье и городская среда» в пятницу, 12 мая, проинспектировал Губернатор Олег Кожемяко.
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Парки

Сейчас строители демонтируют старый асфальт, металлоконструкции, разрабатывают грунт и планируют территорию.

Как уточнил глава Владивостока Константин Шестаков, в сквере-победителе онлайн-голосования на платформе za.gorodsreda.ru прошлого года уложат новую брусчатку, озеленят, поставят лавочки.

«Это одно из пяти общественных пространств, которые выбрали жители округа в 2022 году в ходе онлайн-голосования. Благоустроим в этом сезоне. Думаем, сквер станет местом притяжения жителей микрорайона. Помимо этого, более 100 дворов отремонтируем по краевой и федеральным программам, на многих объектах работы уже идут», – добавил мэр.

Губернатор осмотрел не только реконструкцию сквера, но и побывал на площадке, благоустроенной ранее по программе «1000 дворов», и пообщался с жителями.

Например, оборудованная в 2021 году детская площадка возле дома №77 по улице Лермонтова востребована как детьми, так и взрослыми. По словам жителей, благодаря программам благоустройства в районе Угольной за последние годы появилось несколько комфортных пространств для отдыха. Среди них и общественная территория между домами № 92 и 112 по улице Успенского. Благоустроенное пространство преобразило местность сразу возле восьми многоэтажек.

«Мы очень рады, что наш микрорайон стал преображаться, и это касается не только дворов. Капитально отремонтирована и дорога. Появляется все больше людей, готовых принять участие в обустройстве и других мест в нашей округе», – отметили жители.

Олег Кожемяко подтвердил, что проекты благоустройства получат дальнейшее развитие. Насколько много территорий удастся сделать и какие именно, зависит от активности самих приморцев, которые могут участвовать в различных программах.

«Безусловно, благоустройство украшает наши города и поселки, дает возможность жителям бережнее относиться к своему дому, двору. Кроме того, это еще и воспитание: если человек видит, что на его глазах преображается территория, что-то ремонтируется, то и у него, и у его детей отношение к территории уже другое», – заявил Губернатор.

По словам главы региона, в настоящее время в крае набирает популярность еще один механизм, благодаря которому благоустраиваются общественные пространства:  ТОСы – территории общественного самоуправления. Сейчас таких объединений уже больше 100, и чем активнее будут жители, тем больше возможностей появится у них, чтобы создать уютное пространство на средства краевого бюджета. В рамках ТОСов приморцы сами определяют перечень работ, нанимают подрядчиков, принимая готовый объект.

«Здесь сами жители могут делать мини-скверы, создавать пешеходные зоны. Это малые шаги быстрых побед, которые хорошо видны, несложные, делаются в течение одного сезона, при этом меняют облик населенного пункта», – обозначил руководитель Приморья.

Напомним, по инициативе Олега Кожемяко в Приморье уже пять лет действует программа «1000 дворов», цель которой – благоустройство придомовых территорий во всех муниципалитетах края. Также в крае реализуется федеральная программа «1000 дворов Дальнего Востока», инициированная Минвостокразвития России в 2022 году. Кроме того, уже несколько лет общественные территории в крае благоустраивают по национальному проекту «Жилье и городская среда», а также в рамках всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды и краевого конкурса «Твой проект».

#Приморье#Общество#Парки#Приморский край
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