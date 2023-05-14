Кубок Губернатора по хоккею разыграли в Приморье

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
Все выходные на льду «Фетисов Арены» сражались команды Тихоокеанского флота, 5-й общевойсковой армии, УМВД, ГУФСИН, МЧС, прокуратуры, команда «Приморье» в составе которой выступали Губернатор Олег Кожемяко, заместитель председателя Правительства края Валерий Прокопчук.
В финале фавориты соревнований — моряки ТОФ — обыграли сотрудников прокуратуры со счетом 3:2 и стали трехкратными чемпионами краевого турнира, посвященного в этом году 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Бронзу завоевали полицейские.
Олег Кожемяко поздравил участников соревнований и вручил им медали и кубки.
«Каждый из вас с уважением к сопернику боролся до конца. Зрители, участники соревнований получили огромное удовольствие от захватывающих игр. Мы сделаем так, чтобы такие турниры проходили чаще для разных возрастов», — подчеркнул глава Приморья.
Губернатор отметил, что в России — хорошие хоккейные традиции, в Приморском крае этот вид спорта активно развивается.
«Строятся ледовые арены в поселках Кавалерово и Врангель, в Находке, всего в крае будет 11 арен. Мы эту работу продолжим, чтобы во всех крупных муниципалитетах были такие спортивные сооружения. Это возможность спортсменам, молодежи заниматься хоккеем на местах, готовиться к всероссийским соревнованиям», — заявил Олег Кожемяко.
Лучшим нападающим и бомбардиром турнира стали игроки команды ТОФ Дмитрий Ульянов и Павел Кудряшов. Лучшим защитником признан Александр Занчев из команды прокуратуры, Сергей Ли из МВД был лучшим стражем ворот.
Также памятные дипломы вручили спортсменкам школы фигурного катания «Созвездие», которые выступали с яркими номерами в перерывах между матчами.