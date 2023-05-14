Кубок Губернатора по хоккею разыграли в Приморье

«Строятся ледовые арены в поселках Кавалерово и Врангель, в Находке, всего в крае будет 11 арен. Мы эту работу продолжим, чтобы во всех крупных муниципалитетах были такие спортивные сооружения. Это возможность спортсменам, молодежи заниматься хоккеем на местах, готовиться к всероссийским соревнованиям», — заявил Олег Кожемяко.