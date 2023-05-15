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Posted 15 мая 10:02

Published 15 мая 10:02

Modified Вчера, 06:23

Updated Вчера, 06:23

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В детских садах Владивостока отремонтировали 16 теневых навесов

15 мая 2023, 10:02
Ремонт теневых навесов закончили в трёх детских садах Владивостока по программе губернатора Приморья. В частности, это муниципальные сады №152, 154 и 182. В общей сложности ремонт коснулся 16 беседок.
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Город

В мэрии Владивостока рассказали, что самые масштабные работы строители провели в детсаду №154 — на территории дошкольного учреждения отремонтировали 12 навесов.

«Сейчас идет этап приемки выполненных работ, поэтому мы приглашаем родителей малышей оценить качество ремонта и внести свои предложения, чтобы в ближайшее время все недочеты были исправлены и дети чувствовали себя комфортно», — отметил первый заместитель главы администрации Владивостока Сергей Дмитриенко.

Напомним, в этом году при поддержке губернатора Приморского края Олега Кожемяко во Владивостоке отремонтируют и установят теневые навесы в 47 детсадах. На эти цели направлено около 150 миллионов рублей. Всего планируется отремонтировать и заменить 243 теневых навеса.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что тротуары расширят в переулке Павленко во Владивостоке.

#Благоустройство#Общество#Город#Новости#Владивосток#Приморский край
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