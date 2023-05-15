В детских садах Владивостока отремонтировали 16 теневых навесов

Напомним, в этом году при поддержке губернатора Приморского края Олега Кожемяко во Владивостоке отремонтируют и установят теневые навесы в 47 детсадах. На эти цели направлено около 150 миллионов рублей. Всего планируется отремонтировать и заменить 243 теневых навеса.