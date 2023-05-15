В детских садах Владивостока отремонтировали 16 теневых навесов

Posted 15 мая 10:02
Published 15 мая 10:02
Modified Вчера, 06:23
Updated Вчера, 06:23
В мэрии Владивостока рассказали, что самые масштабные работы строители провели в детсаду №154 — на территории дошкольного учреждения отремонтировали 12 навесов.
«Сейчас идет этап приемки выполненных работ, поэтому мы приглашаем родителей малышей оценить качество ремонта и внести свои предложения, чтобы в ближайшее время все недочеты были исправлены и дети чувствовали себя комфортно», — отметил первый заместитель главы администрации Владивостока Сергей Дмитриенко.
Напомним, в этом году при поддержке губернатора Приморского края Олега Кожемяко во Владивостоке отремонтируют и установят теневые навесы в 47 детсадах. На эти цели направлено около 150 миллионов рублей. Всего планируется отремонтировать и заменить 243 теневых навеса.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что тротуары расширят в переулке Павленко во Владивостоке.