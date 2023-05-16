«Нечего на коронавирус пенять» — послабления для должников в ЖКХ уходят в прошлое

Например, как рассказали в Артёмовской электросетевой компании, помимо моратория на штрафы за несанкционированное вмешательство в систему учёта электроэнергии и, как следствие, неучётное потребление электричества, а также за самовольное подключение и бездоговорное потребление электричества, который действовал до начала 2021 года, компания предоставляла потребителям и другие льготы. Например, возможность навести порядок в своём электросетевом хозяйстве, обратившись с заявлением о проведении проверки домашнего прибора учёта. Все обнаруженные недостатки специалисты устраняли, а в случае необходимости замены прибора проводили её бесплатно.