«Нечего на коронавирус пенять» — послабления для должников в ЖКХ уходят в прошлое

Posted Сегодня, 01:32
Published Сегодня, 01:32
Modified Сегодня, 01:34
Updated Сегодня, 01:34
Хоть о новой коронавирусной инфекции в последний год в крае вспоминают всё реже, официально решение об отмене режима повышенной готовности принято только сейчас — соответствующее постановление подписано губернатором Приморского края в понедельник, 15 мая. В числе изменений, которые принесёт это событие жителями региона, может быть отмена ряда послаблений, введённых в качестве мер социальной поддержки, в частности, в таких сферах как кредитование, ЖКХ и других.
Так, с весны 2020 до 1 января 2021 года действовал мораторий на штрафы при выявлении несанкционированного вмешательства в работу системы учёта электроэнергии. Кроме того, многие поставщики коммунальных услуг вводили для своих потребителей дополнительные меры социальной поддержки на период пандемии.
Например, как рассказали в Артёмовской электросетевой компании, помимо моратория на штрафы за несанкционированное вмешательство в систему учёта электроэнергии и, как следствие, неучётное потребление электричества, а также за самовольное подключение и бездоговорное потребление электричества, который действовал до начала 2021 года, компания предоставляла потребителям и другие льготы. Например, возможность навести порядок в своём электросетевом хозяйстве, обратившись с заявлением о проведении проверки домашнего прибора учёта. Все обнаруженные недостатки специалисты устраняли, а в случае необходимости замены прибора проводили её бесплатно.
Однако, как сообщили в электросетевой организации, как выяснилось после отмены моратория на штрафы и пени, многие клиенты злоупотребили послаблениями — количество нарушений возросло на 25 процентов по сравнению с аналогичными периодами «допандемийных» годов.
— Многие добросовестные потребители воспользовались специальными предложениями АЭСК, чтобы навести порядок в вопросах учёта потреблённой электроэнергии, устранить нарушения эксплуатации приборов или заменить их на новые. Но, к сожалению, недобросовестных оказалось немало. Поэтому мы проводим большую работу по проверке, выполняя требования, установленные законодательством РФ в отношении нарушителей порядка потребления электроэнергии, — прокомментировали в электросетевой организации.
В АЭСК не намерены при этом отказываться от мер социальной поддержки. Компания продолжит в индивидуальном порядке рассматривать вопросы о необходимости тех или иных послаблений при оплате долгов — такая практика была отработана в период пандемии.
Однако на предприятии отмечают, что сегодня уделяют особое внимание работе по минимизация издержек и потерь. Специалисты предприятия регулярно проводят рейды по выявлению безучётного и бездоговороного потребления электроэнергии. Они проверяют корректность работы и схемы подключения приборов учёта, а также выявляют факты самовольного подключения потребителей к сетям.
Так, например, в марте этого года специалисты АЭСК выявили бездоговорное потребление электроэнергии одним из потребителей — физических лиц. Как оказалось, с 2015 житель Артёма электрическую энергию, не имея договорных отношений и не оплачивая объем потреблённой электроэнергии. По результатам выявленного нарушения сетевой организацией был составлен акт бездоговорного потребления и расчет к нему. Сумма штрафа составила 2,6 миллиона рублей. В добровольном порядке потребитель оплачивать штраф отказался.
Артёмовская электросетевая компания была вынуждена подать на гражданина в суд. В ближайшее время Артёмовский городской суд рассмотрит дело по иску энергетиков.