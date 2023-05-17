«Аэрофлот» «рушит» судьбы причастных к СВО: улететь из Приморья стало проблемой

Как рассказывает читательница газеты «Золотой Рог», она как раз-таки и вошла в число тех, кто не поместился на рейс, вылетающий в 8:45. После продолжительного «зависания» системы, её отправили в кассу для переоформления билета на следующий рейс. Вместе с ней оказались женщины, которым, по их словам, жизненно необходимо было вылететь именно сейчас, так как у одной поезд до Ростова и билеты покупались заранее, чтобы предусмотреть все стыковки, а у другой пересадка на рейс в Челябинск — ей нужно срочно туда добраться, чтобы начать ухаживать за больным ребенком.