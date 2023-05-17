«Аэрофлот» «рушит» судьбы причастных к СВО: улететь из Приморья стало проблемой

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В 8:45 в небо надо Владивостоком взмыл Airbus 350-900 авиакомпании «Аэрофлот», рейс SU-1701 выполнял перелёт в Москву. А как многим известно, сейчас через главные воздушные ворота Дальнего Востока до «златоглавой» летят либо воины СВО, либо те, кому нужно добраться в зону боевых действий. И без пересадки этого никак не сделать, поэтому все стыковки и пересадки рассчитаны с точностью до минут, потому что опоздать нельзя — следующий самолёт или поезд ждать не будет.
Но вот об этом «Аэрофлот», видимо, не догадался и на рейс SU-1701 продал большее количество билетов, чем оказалось мест в воздушном судне. Такая ситуация в народе называется овербукинг и «объясняется» она, якобы двумя вещами:
№1 — Авиакомпания заменила тип самолёта и количество посадочных мест сократилось, поэтому все те, кто приобрёл билеты не смогли поместиться в «новом воздушном судне»;
№2 — Авиакомпания хочет продать как можно больше билетов, чем запланировано — чтобы добиться максимальной загрузки и обезопасить себя от неявок пассажиров.
Что произошло в данном конкретном случае — не ясно, но несколько человек сегодня в Москву точно попадут с опозданием. И среди них оказались те, кто причастен к СВО.
Как рассказывает читательница газеты «Золотой Рог», она как раз-таки и вошла в число тех, кто не поместился на рейс, вылетающий в 8:45. После продолжительного «зависания» системы, её отправили в кассу для переоформления билета на следующий рейс. Вместе с ней оказались женщины, которым, по их словам, жизненно необходимо было вылететь именно сейчас, так как у одной поезд до Ростова и билеты покупались заранее, чтобы предусмотреть все стыковки, а у другой пересадка на рейс в Челябинск — ей нужно срочно туда добраться, чтобы начать ухаживать за больным ребенком.
«На кассе девушка рассказала, что она переоформит нам билеты на следующий самолёт, вылетающий в Москву в 12.05. Но остальных „не вместившихся“ это не устраивает. Одна женщина, которая в кепке, кричала так, что было слышно из разных углов аэровокзала. Она говорила, что у неё на этом рейсе ребенок участника СВО, что у неё поезд до Ростова, и, что она всех засудит. Не знаю, как решилась ситуация с ней, но, возможно, громкие крики и упоминание специальной военной операции ей всё же помогли — она куда-то испарилась и на следующем рейсе я её не видела.
Вторая женщина чуть ли не плакала. По её словам из-за стресса её стало плохо и у неё даже повысилось давление — ей крайне важно было вылететь именно в 8:45, так как у неё пересадка. Но, вроде, этот вопрос урегулировали и второй билет до Челябинска ей тоже переоформили», — рассказывает жительница Владивостока, которая также попала сегодняшним утром под овербукинг «Аэрофлота».
Кстати, другие пассажиры, которые всё же смогли вылететь в назначенное время рейсом SU-1701 рассказали, что незадолго до самой регистрации им звонили из аэропорта и уточняли точно ли они сегодня будут и ждать ли их вообще сегодня. Хотя раньше такого никогда не случалось.
Между тем, рейс «Аэрофлота» из Владивостока в Москву запланированный на 14.00, находится в статусе «задержан». И да, тип судна указан Boeing 777-300ER, хотя два предыдущих самолёта были Airbus 350-900. А как сам сообщает «Аэрофлот» на своем официальном сайте, у «Боинга» вместимость больше, чем у «воздушного автобуса».
Добавим, что если обратиться к открытым данным и поискать дополнительную информацию об овербукинге «Аэрофлота», то можно понять, что у этого перевозчика данная ситуация в порядке вещей и люди по всей России сталкиваются с ней. Некоторые даже судятся.
Но, видимо, авиакомпании всё равно на чужие планы, разрушенные судьбы и чьи-то потерянные деньги. Она продолжает «зарабатывать» на простых людях и их несбывшихся намерениях.