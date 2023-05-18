Футбольный клуб «Динамо» появится в одном из сёл Приморья

Во время эфира в студию обратился житель села Михайловка, мастер спорта СССР Евгений Пягай. В своем обращении спортсмен поблагодарил главу района за современный стадион и спросил о планах организовать футбольный клуб в селе.



«Сейчас ведем переговоры с московским “Динамо”, у нас готовы организовать клуб, который будет заниматься с ребятами, обеспечивать формой и всем необходимым. Проект реализуется в ближайшее время. Мы увидим в синей форме спортсменов не только нашего района, но и близлежащих», — отметил гость эфира.



Глава Михайловского района отметил, что изначально именно стадион стал причиной интереса для москвичей. Специалисты оценили новое поле и сказали, что готовы открыть группу на базе стадиона.



Многофункциональный стадион открыли в 2022 году по программе «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». На спортивном пространстве расположены дорожки для легкоатлетов, скейт-площадка, две зоны для воркаута, раздевалки и санузлы.



Также во время прямого эфира обсудили другие насущные для района вопросы: вспышку африканской чумы на производстве свинины, нехватку врачей в посёлке Новошахтинский, работу образовательных кластеров и другие. Посмотреть полную версию эфира в группе ЦУР в «Вконтакте»:https://vk.com/tsur25?z=video-201789199_456239787%2Fvideos-201789199%2Fpl_-201789199_-2



Напомним, что у администрации Михайловского района есть официальная страничка в ВК. Здесь можно узнать о местных новостях, задать вопрос или оставить обращение: https://vk.com/mikhprim