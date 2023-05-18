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Posted Сегодня, 13:05

Published Сегодня, 13:05

Modified Сегодня, 13:07

Updated Сегодня, 13:07

Футбольный клуб «Динамо» появится в одном из сёл Приморья

18 мая 2023, 13:05
В Михайловке начнет работу футбольный клуб «Динамо». Об этом во время программы «Муниципальная среда» рассказал глава района Владимир Архипов. Ребята будут тренироваться на новом стадионе, который построили в прошлом году.
Сюжет
Динамо

Во время эфира в студию обратился житель села Михайловка, мастер спорта СССР Евгений Пягай. В своем обращении спортсмен поблагодарил главу района за современный стадион и спросил о планах организовать футбольный клуб в селе.
 
«Сейчас ведем переговоры с московским “Динамо”, у нас готовы организовать клуб, который будет заниматься с ребятами, обеспечивать формой и всем необходимым. Проект реализуется в ближайшее время. Мы увидим в синей форме спортсменов не только нашего района, но и близлежащих», — отметил гость эфира.
 
Глава Михайловского района отметил, что изначально именно стадион стал причиной интереса для москвичей. Специалисты оценили новое поле и сказали, что готовы открыть группу на базе стадиона.
 
Многофункциональный стадион открыли в 2022 году по программе «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». На спортивном пространстве расположены дорожки для легкоатлетов, скейт-площадка, две зоны для воркаута, раздевалки и санузлы.
 
Также во время прямого эфира обсудили другие насущные для района вопросы: вспышку африканской чумы на производстве свинины, нехватку врачей в посёлке Новошахтинский, работу образовательных кластеров и другие. Посмотреть полную версию эфира в группе ЦУР в «Вконтакте»:https://vk.com/tsur25?z=video-201789199_456239787%2Fvideos-201789199%2Fpl_-201789199_-2 
 
Напомним, что у администрации Михайловского района есть официальная страничка в ВК. Здесь можно узнать о местных новостях, задать вопрос или оставить обращение: https://vk.com/mikhprim 

#Спорт#Динамо#Приморский край#Владивосток
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