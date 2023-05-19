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«Терминал Астафьева» поздравит Находку с днем рождения

19 мая 2023, 07:08
Фото: 1MI
Находка ярко отпразднует 73-летие города: в субботу, 20 мая, жителей ждут праздничные концерты, «Детские большие горки», интерактивные площадки, мастер-классы. Генеральным партнером праздничных мероприятий стал «Терминал Астафьева».

«Мы благодарны „Терминалу Астафьева“ за то, что предприятие всегда вкладывает силы и средства в развитие социальной жизни Находки. Благодаря портовикам в этом году нас ждет яркий праздник с участием творческих коллективов, который будет интересен всем находкинцам», — сообщила заместитель главы администрации Находки Евгения Мухамадиева.

Праздничные мероприятия пройдут в субботу, 20 мая, на площади у МЦК на улице Ленинская. В 11.00 выступит духовой оркестр им. Юрия Горбуля. В 12.00 начнётся торжественное собрание, на котором вручат благодарности и грамоты. Совет по делам национальностей угостит всех вкусным пловом. Стартуют «Детские большие гонки» (проводит Фонд Михаила Пореченкова).

Программу продолжат творческие коллективы. С 13.00 до 17.00 будут работать интерактивные площадки. На Ярмарке мастеров можно будет купить сувениры, игрушки, украшения. Члены Союза художников будут рисовать портреты, проведут мастер-классы, сделают аквагрим.

АО «Терминал Астафьева» ведет систематическую работу по улучшению социальной сферы Находкинского городского округа. Предприятие проводит собственную программу остекления в микрорайоне Астафьева, регулярно благоустраивает территорию микрорайона, оказывает помощь системе образования и здравоохранения города. «Терминал Астафьева» поддерживает футбольный клуб «Океан» — находкинская команда за последние два года дважды стала обладателем Кубка Приморского края.

#Общество#Приморский край
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