«Терминал Астафьева» поздравит Находку с днем рождения

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
«Мы благодарны „Терминалу Астафьева“ за то, что предприятие всегда вкладывает силы и средства в развитие социальной жизни Находки. Благодаря портовикам в этом году нас ждет яркий праздник с участием творческих коллективов, который будет интересен всем находкинцам», — сообщила заместитель главы администрации Находки Евгения Мухамадиева.
Праздничные мероприятия пройдут в субботу, 20 мая, на площади у МЦК на улице Ленинская. В 11.00 выступит духовой оркестр им. Юрия Горбуля. В 12.00 начнётся торжественное собрание, на котором вручат благодарности и грамоты. Совет по делам национальностей угостит всех вкусным пловом. Стартуют «Детские большие гонки» (проводит Фонд Михаила Пореченкова).
Программу продолжат творческие коллективы. С 13.00 до 17.00 будут работать интерактивные площадки. На Ярмарке мастеров можно будет купить сувениры, игрушки, украшения. Члены Союза художников будут рисовать портреты, проведут мастер-классы, сделают аквагрим.
АО «Терминал Астафьева» ведет систематическую работу по улучшению социальной сферы Находкинского городского округа. Предприятие проводит собственную программу остекления в микрорайоне Астафьева, регулярно благоустраивает территорию микрорайона, оказывает помощь системе образования и здравоохранения города. «Терминал Астафьева» поддерживает футбольный клуб «Океан» — находкинская команда за последние два года дважды стала обладателем Кубка Приморского края.