«Терминал Астафьева» поздравит Находку с днем рождения

«Мы благодарны „Терминалу Астафьева“ за то, что предприятие всегда вкладывает силы и средства в развитие социальной жизни Находки. Благодаря портовикам в этом году нас ждет яркий праздник с участием творческих коллективов, который будет интересен всем находкинцам», — сообщила заместитель главы администрации Находки Евгения Мухамадиева.