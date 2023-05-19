Жители экологически чистой части Владивостока соберут подписи против большой стройки

Posted Вчера, 23:15
Published Вчера, 23:15
Modified Вчера, 23:15
Updated Вчера, 23:15
Так, на днях, в подъездах домов жителей улиц Успенского, Бакунина, Белинского, Маковского, Первая, Вторая и других улиц пригорода Владивостока появилось объявление о том, что начался сбор подписей в поддержку строительства парковой зоны.
Инициаторы этой идеи собираются направить губернатору Приморья Олегу Кожемяко и главе города Владивостока Константину Шестакову.
Также организаторы сбора подписей под этим обращением просят жителей пригорода не закрывать глава на возможное появление очередных «человейников» и принять участие в сборе подписей. Подписные листы были распространены по местным магазинам, торговым центрам и среди старших домов.
Идею тут же подхватили пользователи соцсетей, приморцы считают, что с точечными застройками нужно бороться.
«Цель — выжать из города и края всё, поэтому он стремительно и уничтожается», — считают пользователи.
Напомним, вокруг участков земли, расположенных на Успенского, 58, разгорелся скандал. Застройщик — ООО СЗ «Успенского, 58», связанный с московской строительной компанией «ЖилКапИнвест», собирается уничтожить лесной массив и построить на этом месте очередной жилой комплекс. Жители города категорически против этой точечной застройки и просят оставить для них и их детей этот природный клочок земли, оборудовав там парк отдыха. Однако, судя по всему, застройщика мало интересует мнение людей, потому что компания планомерно идет по пути реализации своего бизнес проекта.