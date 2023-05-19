Жители экологически чистой части Владивостока соберут подписи против большой стройки

Напомним, вокруг участков земли, расположенных на Успенского, 58, разгорелся скандал. Застройщик — ООО СЗ «Успенского, 58», связанный с московской строительной компанией «ЖилКапИнвест», собирается уничтожить лесной массив и построить на этом месте очередной жилой комплекс. Жители города категорически против этой точечной застройки и просят оставить для них и их детей этот природный клочок земли, оборудовав там парк отдыха. Однако, судя по всему, застройщика мало интересует мнение людей, потому что компания планомерно идет по пути реализации своего бизнес проекта.