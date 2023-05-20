«Это будет примером»: приморский чиновник на элитном джипе вызвал гнев Олега Кожемяко

«Уверен, что при небольшом местном бюджете в первую очередь средства нужно направлять на благоустройство поселения и улучшение качества жизни людей. В ремонте нуждаются детские сады, нуждаются школы — это в рамках его полномочий. Объекты культуры, дороги. Джип — не предмет первой необходимости, есть транспорт, на котором может глава передвигаться», — подчеркнул глава региона.