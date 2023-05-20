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«Это будет примером»: приморский чиновник на элитном джипе вызвал гнев Олега Кожемяко

20 мая 2023, 01:27

Олег Кожемяко поручил разобраться с покупкой элитного джипа в Тавричанке

Специалисты проверят обоснованность заключения муниципального контракта на покупку элитного внедорожника. Крупными — около двух миллионов — тратами — скандально прославился глава Тавричанки.

Настолько, что им заинтересовался сам Олег Кожемяко, о чём рассказал в своем официальном тг-канале.

Губернатор отметил, что траты администрации поселения уже завершает министерство закупок края.

«Уверен, что при небольшом местном бюджете в первую очередь средства нужно направлять на благоустройство поселения и улучшение качества жизни людей. В ремонте нуждаются детские сады, нуждаются школы — это в рамках его полномочий. Объекты культуры, дороги. Джип — не предмет первой необходимости, есть транспорт, на котором может глава передвигаться», — подчеркнул глава региона.

Олег Кожемяко добавил, что надзорные органы тоже дадут свою оценку.

«Пусть это будет примером для всех глав. Приоритеты надо расставлять», — заявил губернатор.

Ранее «Восток-Медиа» писало, что Олег Кожемяко рассказал о мерах поддержки участников спецоперации.

#Коррупция#Происшествие#Люди#Приморский край#Олег Кожемяко#Видео
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