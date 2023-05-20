«Это будет примером»: приморский чиновник на элитном джипе вызвал гнев Олега Кожемяко

Posted Сегодня, 01:27
Published Сегодня, 01:27
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
Настолько, что им заинтересовался сам Олег Кожемяко, о чём рассказал в своем официальном тг-канале.
Губернатор отметил, что траты администрации поселения уже завершает министерство закупок края.
«Уверен, что при небольшом местном бюджете в первую очередь средства нужно направлять на благоустройство поселения и улучшение качества жизни людей. В ремонте нуждаются детские сады, нуждаются школы — это в рамках его полномочий. Объекты культуры, дороги. Джип — не предмет первой необходимости, есть транспорт, на котором может глава передвигаться», — подчеркнул глава региона.
Олег Кожемяко добавил, что надзорные органы тоже дадут свою оценку.
«Пусть это будет примером для всех глав. Приоритеты надо расставлять», — заявил губернатор.