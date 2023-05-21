Самокатчиков Владивостока поставили на место

Posted Вчера, 06:37
Published Вчера, 06:37
Modified Сегодня, 00:24
Updated Сегодня, 00:24
Специальная разметка для электросамокатов появилась во Владивостоке. Теперь парковать транспорт необходимо в отведённых для этого местах. Найти их нетрудно — это большие квадратные поля, в центре которых нарисован самокат. Ожидается, что такие меры позволят исключить заставленность тротуаров двухколёсными «машинами».
Ранее представитель одной из компаний, занимающихся прокатом электросамокатов, рассказал, что они готовы финансировать создание специальной инфраструктуры для их транспорта на территории дальневосточной столицы.
«Компания готова развивать инфраструктуру всех городов своего присутствия. Владивостока в том числе. Мы заинтересованы в том, чтобы самокаты были удобны для жителей города», — заявил пресс-секретарь организации.
Напомним, электросамокаты для городской среды - вещь щепетильная, местами даже больная. Часто они становятся не только проблемой для движения пешеходов, но и участниками ДТП. Часто с несовершеннолетними. Часто с травмами.
Последний такой инцидент произошёл в Большом Камне. Самокатчик не спешился на пешеходном переходе и попал под колёса авто.