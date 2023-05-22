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Первый экспортный контейнерный груз отправил «Терминал Астафьева»

22 мая 2023, 03:39
АО «Терминал Астафьева» успешно выполнил первый контейнерный экспорт. Теперь предприятие осуществляет весь спектр экспортно-импортных операций и открывает еще больше возможностей клиентам по доставке контейнерных грузов.
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Порт

Как сообщили специалисты предприятия, часть погрузки была оперативно выполнена по технологии «платформа-борт» без размещения контейнеров на складских площадках предприятия.

«Технологически для портовиков первая погрузка контейнеров была отработана в рабочем режиме и не представила сложностей. Всего на борт двух судов было погружено 136 контейнеров. Экспортный груз ушел в Юго-Восточную Азию», — сообщили в «Терминале Астафьева».

Отметим, что ранее «Терминал Астафьева» успешно освоил технологию выгрузки контейнеров «борт-вагон» и получил генеральное разрешение находкинской таможни на хранение контейнерных грузов на своей площадке. Это позволит в ближайшей перспективе значительно увеличить грузооборот порта. В настоящий момент предприятие отправляет до семи контейнерных поездов в неделю.

Отправка контейнеров проходит как на фитинговых платформах, так и в полувагонах, что значительно ускоряет сроки доставки в центральную часть страны. Это сокращает порожний пробег полувагонов для их возврата к месту погрузки на угольных разрезах и решает проблему дефицита провозной способности железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона.

#Порт#Груз#Цифровая экономика#Экономика#Грузооборот#Приморский край
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