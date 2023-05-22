Первый экспортный контейнерный груз отправил «Терминал Астафьева»

Отправка контейнеров проходит как на фитинговых платформах, так и в полувагонах, что значительно ускоряет сроки доставки в центральную часть страны. Это сокращает порожний пробег полувагонов для их возврата к месту погрузки на угольных разрезах и решает проблему дефицита провозной способности железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона.