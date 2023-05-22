Первый экспортный контейнерный груз отправил «Терминал Астафьева»

Posted Сегодня, 03:39
Published Сегодня, 03:39
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Как сообщили специалисты предприятия, часть погрузки была оперативно выполнена по технологии «платформа-борт» без размещения контейнеров на складских площадках предприятия.
«Технологически для портовиков первая погрузка контейнеров была отработана в рабочем режиме и не представила сложностей. Всего на борт двух судов было погружено 136 контейнеров. Экспортный груз ушел в Юго-Восточную Азию», — сообщили в «Терминале Астафьева».
Отметим, что ранее «Терминал Астафьева» успешно освоил технологию выгрузки контейнеров «борт-вагон» и получил генеральное разрешение находкинской таможни на хранение контейнерных грузов на своей площадке. Это позволит в ближайшей перспективе значительно увеличить грузооборот порта. В настоящий момент предприятие отправляет до семи контейнерных поездов в неделю.
Отправка контейнеров проходит как на фитинговых платформах, так и в полувагонах, что значительно ускоряет сроки доставки в центральную часть страны. Это сокращает порожний пробег полувагонов для их возврата к месту погрузки на угольных разрезах и решает проблему дефицита провозной способности железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона.