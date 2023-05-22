В основе технологической схемы «Морского Порта Аврора» высокий экологический стандарт

Морской терминал станет частью проекта компании по разработке угольных месторождений в Новосибирской области и республике Хакасия, а также экспорту угля в страны АТР. Инвестиции проекта оцениваются более чем в 200 миллиардов рублей. Проект терминала поддерживает и руководство Приморского края, и Правительство Российской Федерации. На апрельской встрече с президентом РФ Владимиром Путиным губернатор Приморья Олег Кожемяко назвал «Морской порт «Аврора» в числе ключевых инвестпроектов в сфере портового хозяйства. Строительство «Морского Порта Аврора» в ЗАТО Фокино в 2023 году было внесено в схему территориального планирования РФ. Включён проект и в программу ускоренного развития ключевых отраслей экономики Приморского края, которая будет презентована главе государства на Восточном экономическом форуме в этом году.