В основе технологической схемы «Морского Порта Аврора» высокий экологический стандарт

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
По данным экспертов, в минувшем году, инвестиции в основной капитал на Дальнем Востоке увеличились на 9%. Эта цифра в 1,5 раза выше, чем средний показатель по всей стране.
Так, одним из примеров крупных инвестпроектов, направленных на создание современной инфраструктуры в ведущей для Приморского края отрасли — портовом хозяйстве — и позволяющих осуществить полномасштабный разворот российской экономики на восток, является строительство «Морского порта «Аврора», которое ведёт в бухте Безымянной компания «КОУЛСТАР».
Морской терминал станет частью проекта компании по разработке угольных месторождений в Новосибирской области и республике Хакасия, а также экспорту угля в страны АТР. Инвестиции проекта оцениваются более чем в 200 миллиардов рублей. Проект терминала поддерживает и руководство Приморского края, и Правительство Российской Федерации. На апрельской встрече с президентом РФ Владимиром Путиным губернатор Приморья Олег Кожемяко назвал «Морской порт «Аврора» в числе ключевых инвестпроектов в сфере портового хозяйства. Строительство «Морского Порта Аврора» в ЗАТО Фокино в 2023 году было внесено в схему территориального планирования РФ. Включён проект и в программу ускоренного развития ключевых отраслей экономики Приморского края, которая будет презентована главе государства на Восточном экономическом форуме в этом году.
Эксперты подчеркивают, что «Морской Порт Аврора» помогает расширить экспортные возможности не только Дальнего Востока, но и страны в целом. Так, с помощью порта можно будет отправлять за границу до 40 млн тонн в год. Эти объемы позволят стать ему одним из крупнейших транспортно-логистических узлов на всем побережье Тихого океана.
Помимо портовой инфраструктуры, развитие получит железнодорожные перевозки. За счёт инвестора будет построен новый участок железной дороги Смоляниново-Дунай, в результате чего дорога сможет пропускать в 4 раза больше поездов и в 4 раза больше грузов.
При этом проект предполагает применение наилучших доступных технологий, бережных по отношению к окружающей среде, он разработан с учётом опыта крупнейших и наиболее современных портов мира– Роттердама и Сингапура. Согласно оценкам экспертов, речь идёт о создании инфраструктурного объекта нового поколения, который позволит обеспечить индустриальное развитие, минимизировав нагрузку на окружающую среду, и продемонстрирует новый подход к транспортировке угля.
В технологической схеме предусмотрено, что уголь из железнодорожных полувагонов разгружается двумя полностью автоматическими вагоноопрокидывателями. Распространение угольной пыли уже на этом этапе не допускают мощные системы аспирации воздуха. Перевалка от узла выгрузки до склада и от склада до судопогрузочных машин обеспечивается по закрытой конвейерно-транспортной системе. На всех этапах перегрузки угля будут задействованы высокотехнологичные и современные системы пылеподавления.
Все потенциально «вредные» параметры фиксируются специалистами. Они изучались до начала стройки и фиксируются сейчас — эксперты берут пробы ежемесячно.
Анализ этой информации позволит оценить, какое влияние строительство порта может оказать на природу района, что позволит оперативно предусмотреть компенсационные мероприятия.
На подобные масштабные проекты в области портовой инфраструктуры сегодня делается главная ставка в вопросе развития экономики края. В частности, «Морской Порт Аврора» даст региону 1200 новых рабочих мест. Жителям ЗАТО Фокино и его окрестностей не придется уезжать в поисках работы, молодежь сможет остаться в родных местах и получать достойную зарплату. Стоит отметить также, что инвестор реализует целый ряд социальных проектов в муниципалитете.