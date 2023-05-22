В 2023 году эта мера не была продлена, но у отдельных категорий граждан во Владивостоке есть возможность получить единовременную выплату на детский оздоровительный отдых. Это касается семей военнослужащих и сотрудников силовых структур, погибших при выполнении воинского и служебного года в Чечне и на территории Северного Кавказа. Также на выплату могут претендовать члены семьи военнослужащего, который стал инвалидом при выполнении боевых задач в Чечне и на Северном Кавказе.