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Владивостокцы могут получить 33 000 рублей на летний отдых детей

22 мая 2023, 15:29
Фото: piqsels.com
Владивостокцы могут получить 33 000 рублей на летний отдых детей
Родители владивостокских школьников могут получить от государства выплаты на отдых детей. Кто может рассчитывать на данную меру господдержки и как оформить выплату во Владивостоке — в нашей статье.
Сюжет
Выплаты

Выплата 33 000 на отдых ребенка — кому положена?

Получить деньги на летнее оздоровление ребенка могут определенные категории граждан. В прошлом году денежные компенсации на детский оздоровительный отдых получали в Приморье семьи со средним доходом ниже прожиточного минимума. Во Владивостоке компенсировали половину стоимости путевки в летние лагеря и организации санаторно-курортного лечения.

В 2023 году эта мера не была продлена, но у отдельных категорий граждан во Владивостоке есть возможность получить единовременную выплату на детский оздоровительный отдых. Это касается семей военнослужащих и  сотрудников силовых структур, погибших при выполнении воинского и служебного года в Чечне и на территории Северного Кавказа. Также на выплату могут претендовать члены семьи военнослужащего, который стал инвалидом при выполнении боевых задач в Чечне и на Северном Кавказе.

Единовременная выплата 30 000 рублей на отдых ребенка действует в России уже несколько лет, но сумма пособия нефиксированная и индексируется каждый год. В 2023 году с учетом индексации размер госпомощи составил 33, 023 тысячи рублей.

Во Владивостоке господдержку на оздоровление и отдых школьников могут получить также семьи участников спецоперации. Детям мобилизованных, служащих по контракту, и военнослужащих, принимающих участие в СВО, полагаются бесплатные путевки. Стоимость путевки оплачивается из средств регионального министерства труда и социальной политики.

Выплата 33 000 на отдых ребенка — кому положена?Выплата 33 000 на отдых ребенка — кому положена?
Выплата 33 000 на отдых ребенка — кому положена?
Фото: 1MI

Как владивостокцам получить пособие на оздоровительный отдых ребенка

Подать заявление на денежную выплату можно в органах соцзащиты и МФЦ Владивостока, а также дистанционно — через портал «Госуслуги» или личный кабинет СФР. При этом все необходимые сведения Соцфонд РФ запрашивает сам через ведомственные каналы. Но для уточнения данных могут понадобиться:

  • справка из военкомата, подтверждающая прохождение службы родителя;
  • документы, подтверждающие смерть военнослужащего или признание без вести пропавшим;
  • справка из общеобразовательной организации, где учится школьник;
  • документы о получении инвалидности родителя.

Пособие выдается только раз в год. Получить выплату можно только на учащихся 1 — 11-х классов. Решение о выдаче денег принимается в течение пяти рабочих дней.

Что касается бесплатных путевок для детей участников СВО во Владивостоке, то их можно оформить в органах соцзащиты или через Центр соцподдержки населения Приморского края. Кроме документов ребенка и заявителя, у которого находится на попечении школьник, необходимо представить документ, подтверждающий участие родителя в спецоперации, а также заключение медкомиссии. Власти региона компенсируют оплату одной смены в организациях детского отдыха и оздоровления.

Как владивостокцам получить пособие на оздоровительный отдых ребенкаКак владивостокцам получить пособие на оздоровительный отдых ребенка
Как владивостокцам получить пособие на оздоровительный отдых ребенка
Фото: 1MI
#Владивосток#Выплаты#Детский отдых
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