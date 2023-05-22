Posted Сегодня, 15:29
Published Сегодня, 15:29
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Получить деньги на летнее оздоровление ребенка могут определенные категории граждан. В прошлом году денежные компенсации на детский оздоровительный отдых получали в Приморье семьи со средним доходом ниже прожиточного минимума. Во Владивостоке компенсировали половину стоимости путевки в летние лагеря и организации санаторно-курортного лечения.
В 2023 году эта мера не была продлена, но у отдельных категорий граждан во Владивостоке есть возможность получить единовременную выплату на детский оздоровительный отдых. Это касается семей военнослужащих и сотрудников силовых структур, погибших при выполнении воинского и служебного года в Чечне и на территории Северного Кавказа. Также на выплату могут претендовать члены семьи военнослужащего, который стал инвалидом при выполнении боевых задач в Чечне и на Северном Кавказе.
Единовременная выплата 30 000 рублей на отдых ребенка действует в России уже несколько лет, но сумма пособия нефиксированная и индексируется каждый год. В 2023 году с учетом индексации размер госпомощи составил 33, 023 тысячи рублей.
Во Владивостоке господдержку на оздоровление и отдых школьников могут получить также семьи участников спецоперации. Детям мобилизованных, служащих по контракту, и военнослужащих, принимающих участие в СВО, полагаются бесплатные путевки. Стоимость путевки оплачивается из средств регионального министерства труда и социальной политики.
Подать заявление на денежную выплату можно в органах соцзащиты и МФЦ Владивостока, а также дистанционно — через портал «Госуслуги» или личный кабинет СФР. При этом все необходимые сведения Соцфонд РФ запрашивает сам через ведомственные каналы. Но для уточнения данных могут понадобиться:
Пособие выдается только раз в год. Получить выплату можно только на учащихся 1 — 11-х классов. Решение о выдаче денег принимается в течение пяти рабочих дней.
Что касается бесплатных путевок для детей участников СВО во Владивостоке, то их можно оформить в органах соцзащиты или через Центр соцподдержки населения Приморского края. Кроме документов ребенка и заявителя, у которого находится на попечении школьник, необходимо представить документ, подтверждающий участие родителя в спецоперации, а также заключение медкомиссии. Власти региона компенсируют оплату одной смены в организациях детского отдыха и оздоровления.