Posted Сегодня, 15:57
Published Сегодня, 15:57
Modified Сегодня, 15:58
Updated Сегодня, 15:58
Удостоверение ветерана боевых действий (ВБД) дает своему владельцу ряд привилегий и льгот. На федеральном уровне положены ежемесячные денежные выплаты и субсидия в размере половины стоимости оплаты жилья, а также различные медицинские льготы, налоговые скидки и трудовые преференции.
Во Владивостоке дополнительно к федеральной помощи ВБД получают региональную поддержку в виде:
Кроме того, ветеранам боевых действий, ставшим инвалидами в ходе выполнения боевых задач, и членам их семей во Владивостоке полагаются единовременные выплаты от государства: от 8 тыс. до 19 тыс. рублей. Также получают единовременное пособие дети, вдовы и родители погибших ВБД: от 10 тыс. до 18 тыс. рублей.
В апреле 2023 года в закон «О ветеранах» были внесены изменения, определяющие и дополняющие круг лиц, относящихся к ветеранам боевых действий.
Согласно данному документу, удостоверение ВБД получат все военнослужащие, участвующие в спецоперации на Украине, в том числе добровольцы и мобилизованные.
В эту категорию относятся также те, кто участвовал в боевых действиях в составе воинских формирований ЛНР и ДНР с мая 2014 года, участники СВО с 24 февраля 2023 года на территориях Украины, ДНР и ЛНР. Также к ВБД относятся и участники СВО с 30.09.2022, проходящие воинскую службу на территории Херсонской и Запорожской областей.
Участники спецоперации из Владивостока могут получить удостоверение ВБД в любое время — как перед отправкой в воинские формирования, так и в последующее время. Заявление подается в военкомат Владивостока, который осуществляет дальнейшие действия по оформлению удостоверения ветерана боевых действий.
Сотрудники военкомата проверяют сведения, указанные в заявлении, и права гражданина на присвоение статуса ВБД. После этого заявление и документы военнослужащего направляются военным комиссаром Владивостока на рассмотрение в специальную комиссию военного комиссариата Приморского края, которая должна вынести решение о выдаче удостоверения в течение 30 дней.
Подать заявление на удостоверение ВБД и получить документ могут и родственники ветерана боевых действий, но только в случае имеющейся нотариальной доверенности от военнослужащего.