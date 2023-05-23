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Как оформить удостоверение ветерана боевых действий во Владивостоке

23 мая 2023, 15:57
Фото: 1MI
Как оформить удостоверение ветерана боевых действий во Владивостоке
Статус ветерана боевых действий предполагает преференции и льготы от государства. Как оформить удостоверение ветерана боевых действий во Владивостоке в 2023 году — в нашей статье.

Что дает удостоверение в 2023 году

Удостоверение ветерана боевых действий (ВБД) дает своему владельцу ряд привилегий и льгот. На федеральном уровне положены ежемесячные денежные выплаты и субсидия в размере половины стоимости оплаты жилья, а также различные медицинские льготы, налоговые скидки и трудовые преференции.

Во Владивостоке дополнительно к федеральной помощи ВБД получают региональную поддержку в виде:

  • ежегодной выплаты на оплату топлива, приобретение бытового газа в баллонах и их доставки;
  • возмещения половины стоимости оплаты коммунальных услуг;
  • компенсации половины стоимости проезда по территории Приморья на общественном городском и пригородном транспорте;
  • сертификата на лечение в санаторно-курортных организациях Приморья (для участников СВО и членов их семей).

Кроме того, ветеранам боевых действий, ставшим инвалидами в ходе выполнения боевых задач, и членам их семей во Владивостоке полагаются единовременные выплаты от государства: от 8 тыс. до 19 тыс. рублей. Также получают единовременное пособие дети, вдовы и родители погибших ВБД: от 10 тыс. до 18 тыс. рублей.

Что дает удостоверение в 2023 годуЧто дает удостоверение в 2023 году
Что дает удостоверение в 2023 году
Фото: 1MI

Кто может получить удостоверение ветерана боевых действий

В апреле 2023 года в закон «О ветеранах» были внесены изменения, определяющие и дополняющие круг лиц, относящихся к ветеранам боевых действий.

Согласно данному документу, удостоверение ВБД получат все военнослужащие, участвующие в спецоперации на Украине, в том числе добровольцы и мобилизованные.

В эту категорию относятся также те, кто участвовал в боевых действиях в составе воинских формирований ЛНР и ДНР с мая 2014 года, участники СВО с 24 февраля 2023 года на территориях Украины, ДНР и ЛНР. Также к ВБД относятся и участники СВО с 30.09.2022, проходящие воинскую службу на территории Херсонской и Запорожской областей.

Кто может получить удостоверение ветерана боевых действийКто может получить удостоверение ветерана боевых действий
Кто может получить удостоверение ветерана боевых действий
Фото: 1MI

Куда обратиться во Владивостоке для оформления удостоверения

Участники спецоперации из Владивостока могут получить удостоверение ВБД в любое время — как перед отправкой в воинские формирования, так и в последующее время. Заявление подается в военкомат Владивостока, который осуществляет дальнейшие действия по оформлению удостоверения ветерана боевых действий.

Сотрудники военкомата проверяют сведения, указанные в заявлении, и права гражданина на присвоение статуса ВБД. После этого заявление и документы военнослужащего направляются военным комиссаром Владивостока на рассмотрение в специальную комиссию военного комиссариата Приморского края, которая должна вынести решение о выдаче удостоверения в течение 30 дней.

Подать заявление на удостоверение ВБД и получить документ могут и родственники ветерана боевых действий, но только в случае имеющейся нотариальной доверенности от военнослужащего.

Куда обратиться во Владивостоке для оформления удостоверенияКуда обратиться во Владивостоке для оформления удостоверения
Куда обратиться во Владивостоке для оформления удостоверения
Фото: 1MI
#Владивосток#Ветераны#Военнослужащий#Льготы
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