В эту категорию относятся также те, кто участвовал в боевых действиях в составе воинских формирований ЛНР и ДНР с мая 2014 года, участники СВО с 24 февраля 2023 года на территориях Украины, ДНР и ЛНР. Также к ВБД относятся и участники СВО с 30.09.2022, проходящие воинскую службу на территории Херсонской и Запорожской областей.