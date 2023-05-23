Олег Кожемяко о Приморском крае: «Богатейшее культурное наследие»

Posted Вчера, 03:50
Published Вчера, 03:50
Modified Вчера, 08:05
Updated Вчера, 08:05
Форум общественных деятелей направлен на популяризацию активизма в регионе и сплочение людей, которые преследуют одни и те же цели. На мероприятии глава региона подчеркнул важность истории, особенно — истории края.
Губернатор отметил, что сейчас есть все возможности, чтобы реализовывать новые проекты и развивать Приморье во всех направлениях. Благодаря активистам могут появиться планы благоустройства, улучшится уровень жизни.
«Богатейшее культурное наследие», — так выразился Олег Кожемяко обо всем Дальнем Востоке и Приморье в частности.