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Олег Кожемяко о Приморском крае: «Богатейшее культурное наследие»

23 мая 2023, 03:50
Фото: zr.media
Губернатор Приморья Олег Кожемяко напомнил людям о важности истории России и края в рамках форума общественников «Живем в Приморье. Решаем вместе».

Форум общественных деятелей направлен на популяризацию активизма в регионе и сплочение людей, которые преследуют одни и те же цели. На мероприятии глава региона подчеркнул важность истории, особенно — истории края.

Губернатор отметил, что сейчас есть все возможности, чтобы реализовывать новые проекты и развивать Приморье во всех направлениях. Благодаря активистам могут появиться планы благоустройства, улучшится уровень жизни.

«Богатейшее культурное наследие», — так выразился Олег Кожемяко обо всем Дальнем Востоке и Приморье в частности.

#Общество#Благоустройство#Новости#Приморский край#Владивосток#Олег Кожемяко
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