Олег Кожемяко заявил, что программа «Тысяча дворов Приморья» получит своё развитие

Posted Вчера, 04:55
Published Вчера, 04:55
Modified Вчера, 08:07
Updated Вчера, 08:07
Глава региона Олег Кожемяко заявил о том, что сейчас многие идеи, интересные и с фантазией сделанные проекты действительно обретают свое воплощение. Средств на это должно хватить — и выделяется всё больше.
«Наша задача — это скоординировать работу открытых ТОСов, местных администраций. Сумма, выделенная на благоустройства, определена и не может меняться. Начинать было трудно — отсутствие детских, спортивных площадок, дорог. Единым махом все не сделаешь, поэтому и были созданы программы вроде „Тысячи дворов“ — чтобы жильцы сами выделили для себя, что для них более приоритетно. Это, может быть, не много — но мы и не останавливаемся на этом, шагаем уверенно вперёд. В следующем году на проекты выделено 250 миллионов — в два раза увеличили финансирование на благоустройство», — заявил губернатор.