zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 04:55

Published Вчера, 04:55

Modified Вчера, 08:07

Updated Вчера, 08:07

Изображение материала

Олег Кожемяко заявил, что программа «Тысяча дворов Приморья» получит своё развитие

23 мая 2023, 04:55
Многие идеи жителей Приморья, касающиеся благоустройства придомовых территорий, уже воплощают в жизнь в городе. У общественников порой возникают вопросы — хватит ли средств, чтобы воплотить в жизнь все инициативы? Этот вопрос обсудили в рамках форума общественников «Живем в Приморье. Решаем вместе»

Глава региона Олег Кожемяко заявил о том, что сейчас многие идеи, интересные и с фантазией сделанные проекты действительно обретают свое воплощение. Средств на это должно хватить — и выделяется всё больше.

«Наша задача — это скоординировать работу открытых ТОСов, местных администраций. Сумма, выделенная на благоустройства, определена и не может меняться. Начинать было трудно — отсутствие детских, спортивных площадок, дорог. Единым махом все не сделаешь, поэтому и были созданы программы вроде „Тысячи дворов“ — чтобы жильцы сами выделили для себя, что для них более приоритетно. Это, может быть, не много — но мы и не останавливаемся на этом, шагаем уверенно вперёд. В следующем году на проекты выделено 250 миллионов — в два раза увеличили финансирование на благоустройство», — заявил губернатор.
#Благоустройство#Общество#Новости#Приморский край
Подпишитесь
«Это будет примером»: приморский чиновник на элитном джипе вызвал гнев Олега Кожемяко
20 мая 01:27
«Терминал Астафьева» поздравит Находку с днем рождения
19 мая 07:08
Жители экологически чистой части Владивостока соберут подписи против большой стройки
18 мая 23:15
Футбольный клуб «Динамо» появится в одном из сёл Приморья
18 мая 13:05
Деятельность местечкового олигарха Тютюмы из Приморья проверят надзорные органы?
11 мая 11:57
Юбилей доброй традиции: генеральная уборка прошла на мысе Астафьева
10 мая 07:10