zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:48

Published Сегодня, 03:48

Modified Сегодня, 03:50

Updated Сегодня, 03:50

Изображение материала

Дни тенниса на Тихом океане завершатся краевым теннисным турниром среди спортсемнов

24 мая 2023, 03:48
Фото: zr.media
ГК "Славда"
10 июня в п. Горные Ключи стартует 27-й краевой турнир по теннису среди взрослых спортсменов-любителей «Кубок Славда». В этом году он завершит серию спортивных мероприятий в рамках Дней тенниса на Тихом океане.

Организаторы соревнований — группа компаний «Славда» и федерация тенниса Приморского края при поддержке министерства физической культуры и спорта Приморья.
На кортах завода «Скит» свое мастерство покажут профессионалы и игроки среднего уровня в парном мужском и смешанном парном разрядах из Приморского и Хабаровского краев. К участию в соревнованиях в мужском парном разряде допускаются игроки, которым в 2023 году исполнилось или должно исполниться не менее 45 лет. К участию в соревнованиях в смешанном парном разряде допускаются мужчины, которым в текущем году исполнилось или должно исполниться не менее 45 лет, и женщины, которым в этом году исполнилось или должно исполниться не менее 35 лет. При этом каждый игрок имеет право участвовать только в одном разряде.
Главный судья краевого по теннису памяти Ю. М. Серебрякова «Кубок Славда» — Сергей Игнатов.

ГК "Славда"ГК "Славда"
ГК "Славда"

По итогам соревнований организаторы отметят лучших игроков медалями, денежными и памятными призами.
Напомним, турнир «Кубок Славда» проводится 27-й раз — с 1997 года и является одним из старейших теннисных турниров Приморья, собирая на своих площадках спортсменов со всего Дальнего Востока. С 2021 года турнир посвящен памяти идейного вдохновителя соревнований, почетного Президента Владивостокской федерации тенниса и основателя группы компаний «Славда» Юрия Михайловича Серебрякова, многие годы занимавшегося продвижением в Приморье этого вида спорта.

Информационные партнеры турнира — ГТРК «Владивосток» («Вести. Приморье»), федеральный медиахолдинг 1MI («Восток-медиа» и др.), радио и газета «Комсомольская правда», информационный холдинг «PrimaMedia», Дальневосточная медиагруппа («Восьмой канал», радиостанции «Лемма», «Ви-Би-Си», информационные агентства «Приморье 24», VladNews), газеты «Аргументы и факты» (Приморье), «Золотой Рог» и «Владивосток».

ГК "Славда"ГК "Славда"
ГК "Славда"

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА
09 июня 2023 г.:

с 14.00 — заезд участников турнира, размещение.
19.00 — жеребьевка.
10 июня 2023 г.:
09:00 — начало турнира, соревнования;
12.00 — 12.30 — парад-построение, торжественное открытие турнира;
12.30 — 20.00 — соревнования.

11 июня 2023 г.:

09.00 — 17.00 — соревнования;
17.00 — 17.30 — подведение результатов;
17.30 — 18.30 — построение, награждение победителей и призеров, закрытие турнира;
20.00 — торжественный прием

12 июня 2023 г.:
09.00 — 12.00 — доигрывание соревнований;
с 12.00 — отъезд участников

#Приморский край#Спорт#Общество#Теннис#Вода
Подпишитесь
«Это будет примером»: приморский чиновник на элитном джипе вызвал гнев Олега Кожемяко
20 мая 01:27
«Терминал Астафьева» поздравит Находку с днем рождения
19 мая 07:08
Жители экологически чистой части Владивостока соберут подписи против большой стройки
18 мая 23:15
Футбольный клуб «Динамо» появится в одном из сёл Приморья
18 мая 13:05
Деятельность местечкового олигарха Тютюмы из Приморья проверят надзорные органы?
11 мая 11:57
Юбилей доброй традиции: генеральная уборка прошла на мысе Астафьева
10 мая 07:10