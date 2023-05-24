Дни тенниса на Тихом океане завершатся краевым теннисным турниром среди спортсемнов

Posted Сегодня, 03:48
Published Сегодня, 03:48
Modified Сегодня, 03:50
Updated Сегодня, 03:50
Организаторы соревнований — группа компаний «Славда» и федерация тенниса Приморского края при поддержке министерства физической культуры и спорта Приморья.
На кортах завода «Скит» свое мастерство покажут профессионалы и игроки среднего уровня в парном мужском и смешанном парном разрядах из Приморского и Хабаровского краев. К участию в соревнованиях в мужском парном разряде допускаются игроки, которым в 2023 году исполнилось или должно исполниться не менее 45 лет. К участию в соревнованиях в смешанном парном разряде допускаются мужчины, которым в текущем году исполнилось или должно исполниться не менее 45 лет, и женщины, которым в этом году исполнилось или должно исполниться не менее 35 лет. При этом каждый игрок имеет право участвовать только в одном разряде.
Главный судья краевого по теннису памяти Ю. М. Серебрякова «Кубок Славда» — Сергей Игнатов.
По итогам соревнований организаторы отметят лучших игроков медалями, денежными и памятными призами.
Напомним, турнир «Кубок Славда» проводится 27-й раз — с 1997 года и является одним из старейших теннисных турниров Приморья, собирая на своих площадках спортсменов со всего Дальнего Востока. С 2021 года турнир посвящен памяти идейного вдохновителя соревнований, почетного Президента Владивостокской федерации тенниса и основателя группы компаний «Славда» Юрия Михайловича Серебрякова, многие годы занимавшегося продвижением в Приморье этого вида спорта.
Информационные партнеры турнира — ГТРК «Владивосток» («Вести. Приморье»), федеральный медиахолдинг 1MI («Восток-медиа» и др.), радио и газета «Комсомольская правда», информационный холдинг «PrimaMedia», Дальневосточная медиагруппа («Восьмой канал», радиостанции «Лемма», «Ви-Би-Си», информационные агентства «Приморье 24», VladNews), газеты «Аргументы и факты» (Приморье), «Золотой Рог» и «Владивосток».
ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА
09 июня 2023 г.:
с 14.00 — заезд участников турнира, размещение.
19.00 — жеребьевка.
10 июня 2023 г.:
09:00 — начало турнира, соревнования;
12.00 — 12.30 — парад-построение, торжественное открытие турнира;
12.30 — 20.00 — соревнования.
11 июня 2023 г.:
09.00 — 17.00 — соревнования;
17.00 — 17.30 — подведение результатов;
17.30 — 18.30 — построение, награждение победителей и призеров, закрытие турнира;
20.00 — торжественный прием
12 июня 2023 г.:
09.00 — 12.00 — доигрывание соревнований;
с 12.00 — отъезд участников