Глава Владивостока Константин Шестаков отчитается о своей работе за 2022 год

Posted Вчера, 23:30
Published Вчера, 23:30
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
Также узнать о том, что было сделано в столице ДФО в 2022 году и что ещё предстоит, какова стратегия и тактика развития Владивостока, словом вникнуть в суть итогов работы главы города и деятельности администрации, придут представители общественности и журналисты.
Как сообщили в пресс-службе администрации Владивостока, ожидается, что в отчёте Константина Шестакова прозвучат конкретные цифры и будет проанализирована деятельность администрации в таких важных сферах, как бюджет, муниципальная собственность, развитие общественного транспорта, ремонт дорог.
Очень важно и то, что глава города обозначит, какое будущее ждёт Владивосток, в каком направлении и как будет жить и развиваться город в этом и будущем году.
Заслушивать отчёт депутаты и общественность будут в большом зале правительства Приморского края. До начала осталось полчаса.