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Published Вчера, 23:30

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Глава Владивостока Константин Шестаков отчитается о своей работе за 2022 год

23 мая 2023, 23:30

Глава Владивостока выступит с отчётом об итогах работы в 2022 году

Меньше, чем через час, глава Владивостока Константин Шестаков выступит с отчётом об итогах работы администрации Владивостока в 2022 году. Выслушают Константина Владимировича депутаты ЗС ПК и Думы города.
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Город

Также узнать о том, что было сделано в столице ДФО в 2022 году и что ещё предстоит, какова стратегия и тактика развития Владивостока, словом вникнуть в суть итогов работы главы города и деятельности администрации, придут представители общественности и журналисты.

Как сообщили в пресс-службе администрации Владивостока, ожидается, что в отчёте Константина Шестакова прозвучат конкретные цифры и будет проанализирована деятельность администрации в таких важных сферах, как бюджет, муниципальная собственность, развитие общественного транспорта, ремонт дорог.

Очень важно и то, что глава города обозначит, какое будущее ждёт Владивосток, в каком направлении и как будет жить и развиваться город в этом и будущем году.

Заслушивать отчёт депутаты и общественность будут в большом зале правительства Приморского края. До начала осталось полчаса.

#О городе#Город#Администрация Владивостока#Новости#Приморский край#Владивосток#Константин Шестаков
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