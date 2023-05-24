Ремонт дорог во Владивостоке идет с опережением плана

Posted Сегодня, 01:02
Published Сегодня, 01:02
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
Константин Шестаков подчеркнул, что план по дорогам на прошлый год озвучивали публично, и сейчас можно оценить и сравнить его с реальными результатами.
«Мы планировали отремонтировать 32 участка дорог, а по факту выполнили 43. Локальным ремонтом должны были охватить 120 тыс. кв. метров дорог, сделали 198. На Русском острове заасфальтировали 2,7 км дороги, тогда как изначально рассчитывали сделать 2 км», — отметил градоначальник.
Мэр добавил, что подобные показатели — следствие того, что сэкономленные на торгах средства оперативно шли на первостепенно важные вопросы. В частности, это дороги, сфера ЖКХ и благоустройство.
Сейчас в городе идёт ремонт дорог на 28 участках, из них на 20 — активный этап, на трёх — участки на этапе приемки.
«Хочу сказать спасибо нашим дорожным службам. Благодаря их усилиям удается поддерживать чистоту дорог. И в снег, и в ураганы работники выходят на очистку», — оценил Константин Шестаков работу дорожных служб.
Примечательно, что парк дорожной техники в дальневосточной столице постоянно обновляется. По лизинговому контракту во Владивостоке вышли на дороги 52 единицы новой техники.