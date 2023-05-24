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Ремонт дорог во Владивостоке идет с опережением плана

24 мая 2023, 01:02
Константин Шестаков рассказал о том, что за 2022 год в области дорожного хозяйства Владивосток превысил запланированные объемы работ. Об этом мэр заявил в отчёте перед депутатами городской думы и общественностью.
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Город

Константин Шестаков подчеркнул, что план по дорогам на прошлый год озвучивали публично, и сейчас можно оценить и сравнить его с реальными результатами.

«Мы планировали отремонтировать 32 участка дорог, а по факту выполнили 43. Локальным ремонтом должны были охватить 120 тыс. кв. метров дорог, сделали 198. На Русском острове заасфальтировали 2,7 км дороги, тогда как изначально рассчитывали сделать 2 км», — отметил градоначальник.

Согласно отчетам, за минувший год рабочие отремонтировали 43 участка дорог в комплексном режиме. Также обустроили или полностью заменили 88 остановочных павильонов. Локальный ремонт коснулся 198 километров дорог города. Также мэрия уделяла особое внимание инфраструктуре на острове Русский — там построили 2,7 километра дорог.

Мэр добавил, что подобные показатели — следствие того, что сэкономленные на торгах средства оперативно шли на первостепенно важные вопросы. В частности, это дороги, сфера ЖКХ и благоустройство.

Сейчас в городе идёт ремонт дорог на 28 участках, из них на 20 — активный этап, на трёх — участки на этапе приемки.

«Хочу сказать спасибо нашим дорожным службам. Благодаря их усилиям удается поддерживать чистоту дорог. И в снег, и в ураганы работники выходят на очистку», — оценил Константин Шестаков работу дорожных служб.

Примечательно, что парк дорожной техники в дальневосточной столице постоянно обновляется. По лизинговому контракту во Владивостоке вышли на дороги 52 единицы новой техники.

#Город#Общество#Благоустройство#Новости#Приморский край#Владивосток#Константин Шестаков
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