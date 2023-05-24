Владимир Исаков уходит из ЗС ПК, но продолжит отстаивать интересы приморцев

Парламентарий объяснил свое решение тем, что новые задачи требуют его полного внимания и присутствия за пределами региона, что делает невозможным сочетание этого с полноценной работой в Законодательном Собрании Приморья. Исаков подчеркнул, что было бы нечестно создавать видимость работы, когда он не может достаточно уделять времени и усилий своему законодательному деятельности.