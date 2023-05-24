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Владимир Исаков уходит из ЗС ПК, но продолжит отстаивать интересы приморцев

24 мая 2023, 00:14
Фото: isakov_vl
Владимир Исаков, депутат Законодательного собрания Приморского края, принял решение — оставить Законодательное Собрание. 23 мая он подал письменное прошение об уходе от своих депутатских полномочий спикеру Собрания.
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Депутат

При объявлении своего решения, Исаков отметил, что намерен применить свои знания и управленческий опыт на федеральном уровне, в аппарате ФНПР. Сосредоточившись на своей профсоюзной карьере, Исаков считает, что пришло время для него двигаться дальше.

Парламентарий объяснил свое решение тем, что новые задачи требуют его полного внимания и присутствия за пределами региона, что делает невозможным сочетание этого с полноценной работой в Законодательном Собрании Приморья. Исаков подчеркнул, что было бы нечестно создавать видимость работы, когда он не может достаточно уделять времени и усилий своему законодательному деятельности.

Партия «Единая Россия» будет назначать замену Исакова на его посту, хотя пока неизвестно, кто именно займет его место. Однако, партия может предложить кандидата из своего списка, который победил на выборах в 2021 году.

Исаков выразил свою признательность и благодарность губернатору региона Олегу Кожемяко, коллегам депутатам, председателю Законодательного Собрания Приморского края Александру Ивановичу Ролику и членам Комитета по экономической политике и собственности, которым он руководил. Он подчеркнул, что вместе они инициировали и приняли множество важных законов для региона, которые реально улучшали жизнь жителей Приморья.

#Депутаты#Общество#Депутат#Новости#Приморский край
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