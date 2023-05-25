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Энтузиазм стеклянухинцев поражает: о чем рассказал глава Шкотовского района

25 мая 2023, 07:49
Жители села Стеклянуха дважды добились благоустройства своих территорий по программе «Твой проект». Об этом рассказал глава Шкотовского муниципального района Владимир Носов в эфире «Муниципальной среды».
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Город

Трансляции проходят совместно с Центром управления регионом и Правительством края.

«Жители Стеклянухи в прошлом году уже реализовали парк культуры и спорта, в этом году они расширили свой проект и опять выиграли его. Это говорит о том, что жителям небезразличны их территории. За два года им сделали шикарное место отдыха. Другим территориям стоит поучиться и работать в этом направлении. Когда ты видишь плоды своего труда, это дорогого стоит», — подчеркнул Владимир.

«Твой проект» — это краевая программа инициативного бюджетирования. Жители сами предлагают, как благоустроить общественные пространства в своих районах и затем выбирают лучшие. В этом году реализуют 86 проектов на сумму 258 миллионов рублей.

Также во время эфира обсудили сотрудничество власти и предпринимателей, подсветили актуальные для района проблемы и разобрали другие вопросы от жителей. Полную версию эфира можно посмотреть в группе ЦУР во «Вконтакте».

Напомним, что жители Шкотовского района могут узнать о местных новостях, задать вопрос или оставить обращение в официальной странички района в ВК.

#Благоустройство#Общество#Город#Приморский край
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