Количество вагонов в электричках увеличат в связи с дачным сезоном в Приморье

Posted 26 мая 09:23
Published 26 мая 09:23
Modified Вчера, 14:16
Updated Вчера, 14:16
Решение об увеличении количества вагонов поддержало Минтранс Приморья.
Начиная с 26 числа больше мест станет по направлениям Ружино, Партизанск, Находка и Спасск-Дальний.
Обновленное расписание поездов нанчнет действовать с 1 июня по 12 ноября 2023 года. Кроме того, 9 и 12 июня в Ружино из Владивостока количество вагонов увеличат до 12.
Дополнительная вместимость будет актуальна для тех, кто собирается отметить День России в Ружино.