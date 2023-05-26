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Posted 26 мая 09:23

Published 26 мая 09:23

Modified Вчера, 14:16

Updated Вчера, 14:16

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Количество вагонов в электричках увеличат в связи с дачным сезоном в Приморье

26 мая 2023, 09:23
Дополнительные вагоны в электричках по популярным «дачным» направлениям увеличат в Приморье. Такое решение принято для удобства и комфорта граждан.

Решение об увеличении количества вагонов поддержало Минтранс Приморья.

Начиная с 26 числа больше мест станет по направлениям Ружино, Партизанск, Находка и Спасск-Дальний.

Обновленное расписание поездов нанчнет действовать с 1 июня по 12 ноября 2023 года. Кроме того, 9 и 12 июня в Ружино из Владивостока количество вагонов увеличат до 12.

Дополнительная вместимость будет актуальна для тех, кто собирается отметить День России в Ружино.

#Общество#Общественный транспорт#Новости#Приморский край#Владивосток
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