Местные художники нарисовали стрит-арт в центре Владивостока — фото

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 14:17
Updated Сегодня, 14:17
Активисты-художники, являющиеся местными жителями, решили привнести красок в серый Владивосток и разукрасить подпорную стену в центре города, сделав из неё настоящий арт-объект.
Корреспонденту «Восток-Медиа» удалось застать ребят за этим заданиям и взять несколько комментариев:
«На самом деле взялись за это, потому что центр города, а стоит такая белая скучная стена, которая портит весь общий вид нашего любимого Владивостока.» — поделилась одна из художниц Яна
Как говорят ребята, проект был одобрен администрацией города, поэтому данное творение ни в коем случае не может называться вандализмом. Работа над стрит-артом длилась 4 долгих дня. Художникам приходилось до темноты трудиться над своим творением.
Декораторы также рассказали, почему выбрали именно такой дизайн для стены:
«Нашей целью было создать концепт мурала, который был бы привлекателен для туристов и радовал местных. Дизайн основывался на жизни Владивостока, на идее об индивидуализме и самобытности жителей. Мы решили показать разные дома города, связанные общим морем, представляющим собой некую линию общей судьбы. — добавил один из художников.
Во время создания рисунка к ребятам подходили люди и поддерживали их стремление сделать город красивее. Кто-то из местных художников даже предлагал свою помощь в таком благом деле.
Одно можно сказать точно — работа проделана не зря. Результат «до/после» можно увидеть своими глазами ниже. Молодые люди, одарившие город своим творением, отражающим жизнь Владивостока, уверены, что теперь данная стена точно будет вызывать лишь положительные эмоции как у гостей, так и у жителей города.