Местные художники нарисовали стрит-арт в центре Владивостока — фото

Одно можно сказать точно — работа проделана не зря. Результат «до/после» можно увидеть своими глазами ниже. Молодые люди, одарившие город своим творением, отражающим жизнь Владивостока, уверены, что теперь данная стена точно будет вызывать лишь положительные эмоции как у гостей, так и у жителей города.