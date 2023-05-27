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Местные художники нарисовали стрит-арт в центре Владивостока — фото

27 мая 2023, 10:14
На днях корреспондент «Восток-Медиа» застал ребят, рисующих на подпорной стене прямо в центре Владивостока. По их словам, они просто хотят сделать город более красивым и красочным.

Активисты-художники, являющиеся местными жителями, решили привнести красок в серый Владивосток и разукрасить подпорную стену в центре города, сделав из неё настоящий арт-объект.

Корреспонденту «Восток-Медиа» удалось застать ребят за этим заданиям и взять несколько комментариев:

«На самом деле взялись за это, потому что центр города, а стоит такая белая скучная стена, которая портит весь общий вид нашего любимого Владивостока.» — поделилась одна из художниц Яна

Как говорят ребята, проект был одобрен администрацией города, поэтому данное творение ни в коем случае не может называться вандализмом. Работа над стрит-артом длилась 4 долгих дня. Художникам приходилось до темноты трудиться над своим творением.

Декораторы также рассказали, почему выбрали именно такой дизайн для стены:

«Нашей целью было создать концепт мурала, который был бы привлекателен для туристов и радовал местных. Дизайн основывался на жизни Владивостока, на идее об индивидуализме и самобытности жителей. Мы решили показать разные дома города, связанные общим морем, представляющим собой некую линию общей судьбы. — добавил один из художников.

Во время создания рисунка к ребятам подходили люди и поддерживали их стремление сделать город красивее. Кто-то из местных художников даже предлагал свою помощь в таком благом деле.

Одно можно сказать точно — работа проделана не зря. Результат «до/после» можно увидеть своими глазами ниже. Молодые люди, одарившие город своим творением, отражающим жизнь Владивостока, уверены, что теперь данная стена точно будет вызывать лишь положительные эмоции как у гостей, так и у жителей города.

Ранее «Восток-Медиа» писало, что выставка одарённых детей прошла во Владивостоке.

#Художник#Город#Благоустройство#Люди#Приморский край#Владивосток
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