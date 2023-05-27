«Ничем хорошим»: чем обернулось открытие популярного ночного клуба во Владивостоке?

Posted Вчера, 00:54
Published Вчера, 00:54
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
В новых медиа были опубликованы фотографии, на которых показано, в каком состоянии сейчас находится пляж «Юбилейный» во Владивостоке. Спойлер — в ужасном.
Пивные бутылки, банки, пластиковые стаканчики и прочий мусор. Вот так вот выглядит горячо любимое летом место для прогулок всех горожан. Но почему так грязно?
Дело в том, что ночью с пятницы на субботу на территория пляжа «Юбилейный» начал работать ночной клуб под открытым небом, который пользуется спросом среди молодых людей. Итог, как говорится, «на лицо».
Отмечается, что в ближайшие часы дворники приведут территорию в должный вид. Вот только сколько таких «добрых» рассветов придётся им встретить, убирая мусор за неуважающими других людей труд — неизвестно.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что свалка мусора, появившаяся в Находке пугает жителей города.