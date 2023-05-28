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Published Сегодня, 07:35

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Updated Сегодня, 12:39

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На федеральной трассе Владивостока загорелся автомобиль

28 мая 2023, 07:35
Автомобиль загорелся на автовозе на трассе Владивосток-Хабаровск. Пожар сильно переполошил рулевых.

По какой конкретно причине произошел пожар — не сообщается. Очевидцы перепугались, ведь автовоз находился в движении, когда машина просто-напросто вспыхнула, как вспышка. Она находилась в нижнем ряду — огонь практически перекинулся на соседние транспортные средства.

Пожар принялись тушить совместными усилиями. Инцидент собрал вокруг себя большое количество зрителей.

Ранее «Восток-Медиа» писало о возгорании спорткара во Владивостоке. Пожарные получили наводку и прибыли на место происшествия.

#Происшествие#Пожар#Новости#Приморский край#Владивосток#Хабаровский край
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