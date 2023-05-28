На федеральной трассе Владивостока загорелся автомобиль

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
По какой конкретно причине произошел пожар — не сообщается. Очевидцы перепугались, ведь автовоз находился в движении, когда машина просто-напросто вспыхнула, как вспышка. Она находилась в нижнем ряду — огонь практически перекинулся на соседние транспортные средства.
Пожар принялись тушить совместными усилиями. Инцидент собрал вокруг себя большое количество зрителей.
Ранее «Восток-Медиа» писало о возгорании спорткара во Владивостоке. Пожарные получили наводку и прибыли на место происшествия.