На федеральной трассе Владивостока загорелся автомобиль

По какой конкретно причине произошел пожар — не сообщается. Очевидцы перепугались, ведь автовоз находился в движении, когда машина просто-напросто вспыхнула, как вспышка. Она находилась в нижнем ряду — огонь практически перекинулся на соседние транспортные средства.