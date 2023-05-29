ГК «Мовиста» попала в скандал при модернизации трамвайной системы в Ярославле

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
Следствие установило, что Черемных и другие государственные служащие в период с 1 февраля по 19 мая 2023 года неоднократно получали взятки от предпринимателя Александра Советникова, который возглавлял группу компаний "Мовиста". Эта компания была назначена для проведения модернизации трамвайной сети в Ярославле. Общая сумма взяток составила 1 605 453 рубля. Properm.ru сообщает, что пока в компании "Мовиста Регионы" не комментируют эту ситуацию. Кроме того, в отношении Советникова также возбуждено уголовное дело по статье "Дача взятки", сообщает газета "Коммерсант".
В ноябре прошлого года городская администрация Перми заключила договор с ООО "Мовиста Регионы Пермь" о комплексной модернизации трамвайной системы города. Согласно договору, предусмотрены ремонт 35 километров путей, реконструкция депо и 7 тяговых подстанций, а также поставка 44 новых вагонов в течение трех лет. Проект планировался к реализации в период с 2023 по 2025 год, а общая стоимость модернизации составляет 16,1 миллиарда рублей.
ООО "Мовиста Регионы" принадлежит Александру Советникову и АО "Новтри". АО "Новтри" владеет Александра Орлова (Созыкина), а генеральным директором компании является Дмитрий Ким. Юридическое лицо зарегистрировано в Москве. Руководитель "Новтри" также владеет компанией "Современные рельсовые системы", которая заработала 531 миллион рублей в 2021 году. По данным "СПАРК", остальные компании группы, включая "Мовиста Регионы", ГК "Мовиста" и "Мовиста городской транспорт", в течение 2021 года и предыдущих лет работали с убытком. В холдинге вообще нет прибыльных компаний.
Александр Советников считается успешным бизнесменом. Он является генеральным директором и владельцем группы компаний "Мовиста". Руководит ООО "Мовиста Регионы Пермь". Ранее Советников занимал должность генерального директора компании "РТ-Инвест Транспортные Системы", которая являлась оператором системы сбора платы с тяжеловесных грузовиков "Платон". Среди учредителей этой компании значится миллиардер Игорь Ротенберг.