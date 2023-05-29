ГК «Мовиста» попала в скандал при модернизации трамвайной системы в Ярославле

Следствие установило, что Черемных и другие государственные служащие в период с 1 февраля по 19 мая 2023 года неоднократно получали взятки от предпринимателя Александра Советникова, который возглавлял группу компаний "Мовиста". Эта компания была назначена для проведения модернизации трамвайной сети в Ярославле. Общая сумма взяток составила 1 605 453 рубля. Properm.ru сообщает, что пока в компании "Мовиста Регионы" не комментируют эту ситуацию. Кроме того, в отношении Советникова также возбуждено уголовное дело по статье "Дача взятки", сообщает газета "Коммерсант".