Социально-ответственным инвесторам — зеленый свет в Приморье

Перед началом учебного года компания оказала весомую поддержку семьям первоклассников ЗАТО Фокино. По данным Росстата на 2022 год, базовый набор первоклассника обходился от 22 298 рублей для мальчика, и в 26 838 рублей для девочки, что довольно накладно даже для семьи со средним достатком. ООО «Морской Порт Аврора» подготовило для всех первоклассников городского округа подарочные наборы канцелярии ErichKrause. В набор вошли более 40 предметов, все они были подобраны с учетом рекомендаций учителей начальных классов. В него вошли комплекты ученических тетрадей, обложки, простые и цветные карандаши, точилка, ножницы, шариковые ручки, клей, краски, фломастеры, пластилин, альбом для рисования, цветная бумага и картон. Подарочные наборы перед началом учебного года были отправлены во все школы Фокино, Дуная, Путятина и Руднево.