Социально-ответственным инвесторам — зеленый свет в Приморье

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
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Updated Сегодня, 11:45
Реализация социальных программ на территории присутствия, вклад в повышение качества жизни населения — немаловажное условие для успешной реализации инвестпроектов и выстраивания эффективных взаимодействий инвесторов с властями всех уровней и местными жителями.
Одним из примеров такого социально-ответственного подхода в Приморье является ООО «Морской Порт Аврора». Компания ещё только готовится к строительству портового комплекса, ведёт проектные изыскания и другие подготовительные работы, тем не менее компания уже хорошо известна жителями ЗАТО Фокино своими социальными инициативами. «Морской Порт Аврора» уже несколько лет ведёт работу по развитию социальной сферы, затрагивающую экологию, благоустройство, образование, культуру и спорт.
Так, например, ярким событием для жителей муниципалитета стал Межмуниципальный Фестиваль Пасхальная радость — 2023, организованный в апреле по Благословлению Епископа Находкинского и Преображенского Николая. «Морской Порт Аврора» выступил главным спонсором мероприятия, которое собрало в этом году рекордное количество участников. По данным организаторов фестиваля, их было порядка 1500 человек. Это чтецы, сольные исполнители, хореографические и певческие коллективы, которые прибыли в Фокино из разных уголков Приморского края. Кубки победителей вручались в номинациях декоративно-прикладного творчества, песенного творчества и художественного чтения. Также был награжден лучший, по мнению жюри, хореографический коллектив. От «Морского Порта Авроры» были также вручены специальные призы.
Традиционно инвестор не остаётся в стороне от акций экологической направленности, способствующих вовлечению местных жителей, в особенности молодёжи, в природоохранную деятельность, формированию активной гражданской позиции. Так, сотрудники компании вместе с детьми, которые получают психологические и педагогические услуги в отделение помощи семье и детям по Фокинскому городскому округу, присоединились этой весной к общекраевому субботнику, который объявил губернатор Приморья Олег Кожемяко.
Запомнилась школьникам посёлка Дунай и организованная инвестором встреча с сотрудником Межрегиональной общественной организации «Центр реабилитации тигров и других диких животных» Михаилом Гончаруком. Дети с большим интересом слушали ветеринарного врача МРОО «Центр Тигр» и наперебой задавали вопросы, касающиеся жизни и повадок полосатого хищника, а также работы по охране краснокнижного зверя.
Подобные встречи проводятся в рамках программы экологического просвещения, целью которой является привлечение общественного интереса к вопросам сохранения дикой природы. Ещё одним шагом в этом направлении стала помощь воспитанникам детского социального центра принять участие в Международной детско-юношеской премии Росприроднадзора «Экология — дело каждого».
— Итогом стал особый приз от Росприроднадзора, а также грамоты и благодарности за участие и неравнодушие к окружающему миру, — отметили в компании. — Каждому ребенку была вручена благодарность, и от ООО «Морской Порт Аврора» — индивидуальный подарок.
А прошлой осенью ООО «Морской Порт Аврора» совместно с детьми из казачьего православного клуба «Атаманцы» провели экологическую акцию «Столовая для птиц».
В прошлом году благодаря «Морскому Порту Аврора» в Дунае появилась многофункциональная современная тренировочная площадка — тренажёрный зал под открытым небом. На территории школы № 253 теперь можно заниматься физкультурой и спортом на современном оборудовании. Здесь установлены турники, разноуровневые перекладины, тренажеры для пресса и другие виды тренажёров для самостоятельных тренировок. Есть здесь и щит с инструкцией, как пользоваться оборудованием. Спортплощадка стала излюбленным местом для жителей Дуная разных возрастов, объединила приверженцев спорта и здорового образа жизни.
Еще один важный для населения социальный проект, который реализуется при участии «Морского Порта Аврора», это благоустройство общественного пляжа в микрорайоне ТЭМП в ЗАТО Фокино. Речь идёт не только о наведении и поддержании чистоты на берегу, а о целом комплексе мер по организации современного общественного пространства с учётом всех требований безопасности, которые предъявляются к подобным объектам. Компания находится в тесном взаимодействии с администрацией ЗАТО Фокино по реализации данного проекта. Муниципалитет занимается разработкой и согласованием проектной документации, инвестор же обеспечивает финансирование работ в утверждённом объеме.
Перед началом учебного года компания оказала весомую поддержку семьям первоклассников ЗАТО Фокино. По данным Росстата на 2022 год, базовый набор первоклассника обходился от 22 298 рублей для мальчика, и в 26 838 рублей для девочки, что довольно накладно даже для семьи со средним достатком. ООО «Морской Порт Аврора» подготовило для всех первоклассников городского округа подарочные наборы канцелярии ErichKrause. В набор вошли более 40 предметов, все они были подобраны с учетом рекомендаций учителей начальных классов. В него вошли комплекты ученических тетрадей, обложки, простые и цветные карандаши, точилка, ножницы, шариковые ручки, клей, краски, фломастеры, пластилин, альбом для рисования, цветная бумага и картон. Подарочные наборы перед началом учебного года были отправлены во все школы Фокино, Дуная, Путятина и Руднево.
Поддерживает инвестор и проекты, направленные развитие детского творчества. Так ООО «Морской Порт Аврора» выступило социальным партнером в конкурсе чтецов в Фокино. Мероприятие было призвано поддержать интерес к классической и современной литературе у приморцев, и компания посчитала необходимым принять участие в творческом городском проекте, состоявшемся в середине февраля 2023 года. В Центре культуры и искусства «Спутник» в Фокино выступили порядка 200 чтецов из Дуная, Путятина, поселков Ливадия, Смоляниново, Врангель, Новонежино, Владимиро-Александровского, села Черниговка, а также из Уссурийска и Находки. Возраст конкурсантов самый разный — от 4 до 78 лет.
— Такое масштабное событие мы не могли пропустить. Более того, нам выпала честь быть среди жюри и оценивать мастерство и талант конкурсантов, — сообщили в компании «Морской Порт Аврора».
И это далеко не все примеры активного участия ООО «Морской Порт Аврора» в жизни приморцев. Разработаны и действуют программы поддержки дошкольных учреждений и семей, находящихся в сложной жизненной ситуации.
Напомним, что инвестиционный проект по строительству «Морского Порта Аврора» в бухте Безымянная признан приоритетным для экономики Приморья. Такое решение было принято на заседании Совета по привлечению инвестиций в регион, которое прошло в ноябре 2022 года под руководством губернатора Олега Кожемяко.
«Морской Порт „Аврора“ — это современный многофункциональный комплекс, рассчитанный на перевалку 40 миллионов тонн грузов в год. Вложения в строительство составят порядка 200 миллиардов рублей. Ввод в строй предприятия позволит создать до 1200 новых рабочих мест в достаточно удаленной от краевого центра местности, и этот показатель весьма значителен для всего края.