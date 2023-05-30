На заседании 24 мая в Правительстве Приморского края Дума Владивостока заслушала отчет главы города Константина Шестакова о работе Администрации города за 2022-й год. Председатель Думы Андрей Брик представил отчет о деятельности представительного органа. Также Дума утвердила отчет об исполнении бюджета Владивостокского городского округа за 2022-й год, внесла изменения в структуру администрации города, установила границы новых ТОС, утвердила состав Общественной молодежной палаты при Думе города, возбудила ходатайство о награждении многодетной семьи из Владивостока государственной наградой – медалью ордена «Родительская слава».