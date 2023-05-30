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В заседании Думы города Владивостока приняли участие Губернатор Приморского края Олег Кожемяко, председатель Законодательного Собрания Приморского края Александр Ролик, главный федеральный инспектор по Приморскому краю Сергей Грызыхин, глава Владивостока Константин Шестаков, председатель Думы города Андрей Брик, руководители Контрольно-счетной палаты, Прокуратуры, УМВД России по городу Владивостоку, почетные граждане Владивостока, общественность.
На заседании 24 мая в Правительстве Приморского края Дума Владивостока заслушала отчет главы города Константина Шестакова о работе Администрации города за 2022-й год. Председатель Думы Андрей Брик представил отчет о деятельности представительного органа. Также Дума утвердила отчет об исполнении бюджета Владивостокского городского округа за 2022-й год, внесла изменения в структуру администрации города, установила границы новых ТОС, утвердила состав Общественной молодежной палаты при Думе города, возбудила ходатайство о награждении многодетной семьи из Владивостока государственной наградой – медалью ордена «Родительская слава».
Отчет о деятельности органов местного самоуправления
В своем обращении к депутатам и приглашенным Губернатор Приморского края Олег Кожемяко подчеркнул важность реализации столичных функций города Владивостока. Глава региона отметил, что конструктивное взаимодействие региональной власти с органами местного самоуправления позволило эффективно наладить процесс софинансирования из федерального и краевого бюджетов ряда программ, направленных на решение актуальных вопросов социально-экономического развития приморской столицы.
Председатель Законодательного Собрания Приморского края Александр Ролик акцентировал важность исполнения наказов избирателей, в том числе, в таких вопросах, как ремонт дорог, улучшение транспортного сообщения, обеспечение комфортного передвижения граждан на общественном транспорте.
Как озвучил в своем докладе глава Владивостока Константин Шестаков, по итогам 2022 года отмечен рост в доминирующих секторах экономики Владивостока.
За счет увеличения числа компаний-резидентов Свободного порта Владивосток произошел рост объема инвестиций – 141,2 млрд рублей. По состоянию на начало текущего года на территории Владивостока осуществляли деятельность 1248 компаний, реализующих 1362 проекта, более 150 тысяч человек заняты в сфере бизнеса, количество субъектов малого и среднего предпринимательства в приморской столице составило 67 тысяч, включая ИП и самозанятых.
Как отметил глава города, основная цель работы органов местного самоуправления – сделать Владивосток комфортным городом с активной экономической жизнью, обеспечить наличие качественных дорог, благоустроенных общественных пространств, создать возможности для развития эффективной образовательной системы.
Большая работа велась по благоустройству общественных пространств, парков, скверов, набережных, которые выбирали сами горожане в рамках реализации регионального проекта «Формирование современной городской среды». В городе активно реализуются возможности инициативного бюджетирования, развивается новая форма самоуправления – ТОС.
С отчетом о деятельности представительного органа в 2022 году выступил председатель Думы города Владивостока Андрей Брик. В отчетном периоде Дума провела 15 заседаний, приняла 201 решение и 67 муниципальных правовых актов.
«Принятые Думой Владивостока правовые акты, эффективное распределение статей бюджета, своевременное утверждение десяти корректировок бюджета в связи с безвозмездными поступлениями средств из бюджетов других уровней позволили администрации города решать насущные задачи экономического роста, направленные на повышение качества жизни горожан, укрепление позиций Владивостока как административного центра Дальневосточного федерального округа», – подчеркнул Андрей Брик.
Благодаря принятым корректировкам – выделены дополнительные средства на благоустройство Спортивной и Студенческой набережных, реконструкцию стадиона «Авангард», реализацию проектов инициативного бюджетирования, ремонт кровель в муниципальных образовательных учреждениях, содержание системы ливневых стоков.
Актуальным направлением деятельности Думы стали ТОСы. В 2022 году депутаты V созыва рассмотрели заявления об установлении границ ТОС «Чайка», «Нерчинская 42», «Тунгусская», «Грин Парк», «Арсеньева», «Сабанеева 13»; депутаты ныне действующего VI созыва установили границы ТОС «Ватутина 4», «Русская 95», «Пологая 72».
Думой было присвоено звание «Почетный гражданин города Владивостока» Вячеславу Михайловичу Мартыненко, который более тридцати лет возглавлял предприятие Приморавтотранс. Также Дума возбудила ходатайства о награждении жителей города почетным знаком Приморского края «Семейная доблесть».
В целом для Думы города 2022-й год стал особенно значимым: завершил работу пятый созыв, был избран новый состав депутатского корпуса. Уделяя внимание укреплению традиций патриотизма, депутаты шестого созыва активно поддержали гуманитарные и патриотические акции по организации помощи семьям участников Специальной военной операции.
Андрей Брик поблагодарил Губернатора, Правительство Приморского края, парламентариев ЗСПК, Главу города за конструктивное взаимодействие, депутатов Думы – за плодотворную нормотворческую работу.
Думой утвержден отчет об исполнении бюджета города за 2022 г.
Депутаты рассмотрели итоговый документ публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Владивостокского городского округа за 2022 год. На отчет об исполнении бюджета поступило заключение Контрольно-счетной палаты города. Бюджет в 2022 году исполнен: доходы – 25,58 млрд рублей (97,78%), расходы – 25,53 млрд рублей (98,87%). По итогам рассмотрения Дума города Владивостока утвердила отчет об исполнении бюджета Владивостокского городского округа за 2022-й год.