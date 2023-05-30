Восток дело перспективное: главный порт Владивостока построит глубоководный терминал

Posted Вчера, 22:35
Published Вчера, 22:35
Modified Вчера, 22:35
Updated Вчера, 22:35
В условиях разворота экономики на Восток, российский бизнес перенаправил грузопотоки в сторону Тихого океана, и развитие Дальнего Востока сегодня является национальной стратегией на десятилетия вперед. Приморье, которое за счет своего географического положения является воротами в Азию, приобретает ключевое значение в выстраивании логистических цепочек новых торговых отношений, а также в наполнении федерального бюджета. Однако автомобильные дороги, железнодорожная система, порты и пункты пропуска уже не справляются с возрастающей нагрузкой. Поэтому федеральный центр объявил приоритетным строительство и модернизацию транспортной инфраструктуры.
В ответ на курс, объявленный президентом России Владимиром Путиным, была разработана региональная программа ускоренного развития ключевых отраслей экономики Приморского края, рассчитанная до 2030 года. В нее вошли проекты ведущих транспортно-логистических предприятий региона, которые станут ключевыми в экономике края. Бизнес в свою очередь получит поддержку региональной и федеральной власти, которая обеспечит необходимую для предприятий инфраструктуру.
В Приморье будут модернизироваться автомобильные пункты пропуска, строиться новые железнодорожные ветки для подъездов к портам, увеличиваться пропускная способность линий РЖД, восстанавливаться и строиться автомобильные дороги и мосты. Все это обеспечит полноценное функционирование действующих и строящихся портов, и позволит увеличить грузопотоки. Сверхзадачей программы является повышение уровня жизни приморцев.
Так, Владивостокский морской торговый порт планирует значительное увеличение контейнерного оборота — в рамках реализуемого проекта будет дополнительно создано около 850 новых рабочих мест, а объем грузооборота вырастет до 1 млн TEU в год. Реализации этих планов будет способствовать синергия власти с бизнесом. Управляющий директор Владивостокского морского торгового порта (ВМТП, входит в Транспортную группу FESCO) Николай Ермолаев пояснил, что компания реализует стратегию развития, которая поможет не только увеличить грузопоток, но и улучшить условия жизни приморцев.
«У нас большие планы, связанные со строительством на базе ВМТП Восточного транспортно-логистического узла. В западной части порта, за причалом №16, планируется построить современный глубоководный терминал с двумя причалами общей длиной 750 м с глубинами порядка 16,5 м. Он позволит принимать контейнеровозы типа PostPanamax вместимостью более 10 тысяч TEU. Общая площадь территории для размещения объектов составит 23,5 гектаров», — озвучил планы в беседе с корреспондентом «Восток-Медиа» Николай Ермолаев.
Терминал будет работать по модели трансшипмента — груз будет перегружаться с одних судов на другие, более подходящие по специфике дальнейшего плавания. То есть, появится возможность комплектовать суда, отправляющиеся по Севморпути, загружая их непосредственно с другого судна. Это значит, что нагрузка на дорожную инфраструктуру не увеличится. Сейчас проект находится на стадии разработки проектной документации. Терминал предполагает создание порядка 850 рабочих мест.
«Сейчас, когда взаимоотношения России со странами юго-восточной Азии вышли на новый уровень, ВМТП укрепляет свои позиции главного порта России на Тихом океане. С 2020 года мы занимаем первое место в стране по количеству обработанных контейнеров, и сейчас лидерство укрепилось. За первые четыре месяца 2023 года оборот порта в целом вырос на 5%, до 4,3 млн тонн. Оборот контейнеров при этом увеличился на 17%, до 245,5 тыс. TEU. Планируем, что в 2023 году оборот контейнеров вырастет примерно до 840 тыс. TEU», — рассказал Николай Ермолаев.
В целом, в 2022 году нагрузка на дальневосточные порты резко возросла. Если годом ранее через них проходило 38% грузооборота всей России, то в 2022 году этот показатель вырос до 53%. И значительная часть — порядка 40% — приходится именно на Владивостокский морской торговый порт. Среднемесячное количество судозаходов в текущем году на 43% выше, чем в прошлом.
«Порт был загружен, но работал в штатном режиме и в максимально сжатые сроки обрабатывал грузы. Безусловно, справиться с такими объемами нам помогла модернизация, которую мы проводим планомерно и постоянно. С 2021 года в ВМТП реализуется стратегия развития, принятая советом директоров FESCO, которая включает программу расширения контейнерных площадей на 20%, закупку новой современной техники — около 170 единиц, модернизацию IT-инфраструктуры и оптимизацию процессов в целом. Мы исходим из того, что каждая деталь влияет на рост грузооборота», — подчеркнул управляющий директор ПАО «ВМТП».
Сегодня в порту действуют собственные цифровые разработки — от мобильных приложений для клиентов до объемной информационной системы терминала, и даже программа на основе искусственного интеллекта — «цифровой двойник». Это дает компании увеличение скорости портовых операций.
«По нашим оценкам, с начала использования в 2022 году новое программное обеспечение позволило уменьшить время обработки контейнеров примерно на 10-15%. Сервис позволяет видеть перемещение каждого контейнера в порту в режиме реального времени, распределять грузы еще до подхода судна. За счет анализа больших объемов данных мы можем рассчитывать для них наиболее оптимальные маршруты. В этом году цифровой сервис дорабатывается, в том числе с учетом поступающей техники», — отметил Николай Ермолаев.
Следуя за мировой тенденцией к контейнеризации перевозок, в своей стратегии развития ПАО «ВМТП» и дальше будет делать упор на наращивание объемов обработки контейнерных грузов. К 2025 году планируется увеличить контейнерный оборот примерно в 1,3 раз, достигнув максимума в 1 млн TEU.
Напомним, сегодня в программе ускоренного развития ключевых отраслей экономики Приморья значится порядка 50 инвестиционных проектов, среди которых, в частности, строительство морского порта «Аврора», транспортно-логистического центра в Славянке от ООО «Тихоокеанский балкерный терминал», портов «Суходол», «Вера», «Коулстар» и других.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что разработка программы была поддержана первым заместителем председателя правительства РФ Андреем Белоусовым и полпредом президента в ДФО Юрием Трутневым. Документ будет представлен губернатором Олегом Кожемяко президенту России Владимиру Путину осенью 2023 года во Владивостоке на площадке Восточного экономического форума.