Восток дело перспективное: главный порт Владивостока построит глубоководный терминал

Терминал будет работать по модели трансшипмента — груз будет перегружаться с одних судов на другие, более подходящие по специфике дальнейшего плавания. То есть, появится возможность комплектовать суда, отправляющиеся по Севморпути, загружая их непосредственно с другого судна. Это значит, что нагрузка на дорожную инфраструктуру не увеличится. Сейчас проект находится на стадии разработки проектной документации. Терминал предполагает создание порядка 850 рабочих мест.