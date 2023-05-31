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«Дальний Восток — регион креативных, творческих, самобытных людей»

31 мая 2023, 03:14

В Приморье завершился форум креативных индустрий

Во Владивостоке завершил свою работу фестиваль-форум «Российская креативная неделя — Дальний Восток», который стал местом притяжения представителей креативных индустрий со всей страны.
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30 мая 2023 года в дальневосточной столице завершил свою работу форум креативных индустрий, который состоялся во Владивостоке впервые. Деловая программа форума проходила в кинотеатре «Океан», а фестивальная часть — в центре города. По данным организаторов, за три дня форум посетили более 85 тыс. человек, а к онлайн-трансляциям сессий присоединились более 3,5 млн пользователей.

В форуме приняли участие лидеры креативных индустрий со всей страны, институтов развития, бизнеса федерального и регионального уровня, органы власти, иностранные представители — всего более 300 спикеров. Среди участников были сценарист Вивек Агравал, директор VK Records Виктор Абрамов, заместитель генерального директора «Газпром-медиа» Тина Канделаки, российский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко, худрук «Театра Наций» Евгений Миронов, сообщает пресс-служба министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Директор форума «Российская креативная неделя» Марина Абрамова отметила, за три дня форума организаторы в полной мере смогли убедиться, что Дальний Восток — это регион креативных, творческих, самобытных, самостоятельных людей. Представители субъектов презентовали свои успешные кейсы, поделились наработками.

«Самое главное для креативных индустрий — настроенная, комфортная среда и атмосфера, в которой идеи и проекты находят свое воплощение, а креативные люди — единомышленников. И могу сказать, что нам такую среду и атмосферу удалось создать в рамках нашего форума на Дальнем Востоке. Участники, спикеры, партнеры получили заряд энергии для новых достижений. Я очень рассчитываю, что форум „Российская креативная неделя — Дальний Восток“ станет ежегодным», пояснила "Восток-Медиа" Марина Абрамова.

Генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов заявил, что форум стал важнейшим событием для всего макрорегиона.

«Каждая сессия нашла зрителя, открыла сферы креативных индустрий с новой стороны, научила презентовать успехи. Одной из важнейших стала дискуссия с губернаторами регионов ДФО, где мы снова говорили о том, что именно руководитель региона — его главный продюсер. Сессии РКН позволили экспертам обменяться опытом в разных областях — от выстраивания инфраструктуры до формирования благоприятных условий для творческих людей и их закрепления на территории, а без развития креативного сектора сделать регион привлекательным для молодежи невозможно. РКН стала площадкой, объединившей дальневосточный творческий актив, готовый продолжить сотрудничество после завершения программы форума», — сказал Роман Карманов.

Важными темами форума стали развитие креативного предпринимательства на Дальнем Востоке и экономический потенциал субъектов в креативных индустриях, в также конкурентоспособность отечественного контента.

Как заявил губернатор Приморья Олег Кожемяко, сегодня в крае действуют 87 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. Из них 6% работают в сфере креативных индустрий Приморья, где задействованы более 7 тыс. человек. Оборот этой сферы — 44 млрд руб.

О перспективах международных коллабораций заявила Тина Канделаки. В частности, по ее словам, телеканал ТНТ началась подготовка к съемкам полнометражного фильма в совместном производстве с Индией.

«У нас огромное количество талантливых людей, умеющих создавать национальный продукт высокого международного качества с точки зрения смыслов. Их не так много во всем мире, ведь есть прикладные профессии, которым обучают, а есть талант, который должен быть изначально», — подчеркнула Тина Конделаки.

Вивек Агравал заявил, что подбирает локации для съемок фильма и для этого планирует приехать на Камчатку, и обсуждает с представителями креативных индустрий Дальнего Востока варианты взаимодействия.

«Мы рассматриваем различные формы сотрудничества, в том числе приобретение прав на продукцию, сделанную в России — это касается и телевизионных шоу, фильмов и сериалов», — сказал он.

Главы регионов ДФО обсудили развитие креативных индустрий на территории макрорегиона. «Для Дальнего Востока креативные индустрии — это возможность самореализации людей на территориях. Создание арт-кластеров и других проектов системно влияют на миграционные настроения молодежи, мы видим, что последние 3 года приток людей в макрорегион больше, чем отток в определенных возрастных группах», — заявила заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалиева.

Напомним, мероприятие проводилось АНО «Креативная экономика» совместно с Министерством Российской Федерации развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики. Проект реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что в рамках мероприятии обсуждается самореализация творческой молодежи на малой родине, а также то, как можно получить государственную поддержку на собственные проекты в социальной и культурной сфере.

#Общество#Форум#Новости#Приморский край#Владивосток
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