«Дальний Восток — регион креативных, творческих, самобытных людей»

30 мая 2023 года в дальневосточной столице завершил свою работу форум креативных индустрий, который состоялся во Владивостоке впервые. Деловая программа форума проходила в кинотеатре «Океан», а фестивальная часть — в центре города. По данным организаторов, за три дня форум посетили более 85 тыс. человек, а к онлайн-трансляциям сессий присоединились более 3,5 млн пользователей.