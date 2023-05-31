Глава Приморья Олег Кожемяко выступил с программными заявлениями о будущем региона

Можно уверенно говорить, что Приморский край является популярным местом отдыха у жителей ДФО и постепенно обретает популярность у россиян, живущих в центре страны. В 2022 году в край прибыло более 1,3 миллиона человек. В бюджете 2022 года было выделено на развитие туристической отрасли около 1,7 миллиарда рублей. Еще 1,5 миллиарда было привлечено из внебюджетных источников. Полмиллиарда рублей направлено на поддержку предпринимателей, которые реализуют проекты, развивающие туристическую отрасль, например, по обустройству турмаршрутов, создание детских и спортивных площадок на базах отдыха и в гостиницах. 300 миллионов из федерального бюджета было направлено на создание быстровозводимых отелей с номерным фондом более 200 номеров».