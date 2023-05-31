Глава Приморья Олег Кожемяко выступил с программными заявлениями о будущем региона

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
Фактически Олег Кожемяко отчитался не за один, а за четыре года работы в Приморье, чётко показав, что имеющиеся сегодня успехи в развитии региона — это в первую очередь залог системной работы, которая была начала задолго до 2022 года и которую необходимо продолжать, поскольку намечены перспективы роста и пути улучшения качества жизни приморцев.
Отчёт главы региона был максимально конкретным, без общих слов. Постоянно обращаясь к точным цифрам, рассказывая о том, какие суммы и на что были потрачены, формулируя направления дальнейшего пути развития Приморья, Олег Кожемяко по сути показал свой стиль руководства, свою систему работы — чёткую, продуманную, основанную на конкретике и ориентированную на результат. Нет необходимости растекаться мыслью по древу, когда о твоей работе лучше всего скажут точные цифры и показатели.
— У нас у всех одна общая задача — улучшение качества жизни людей через развитие региональной экономики, инфраструктуры, социальной сферы. Приморцы должны быть уверены в сегодняшнем и в завтрашнем дне! — отметил глава региона.
В основе развития — нацпроекты
Особое внимание в отчёте глава Приморья уделил реализации в крае национальных проектов, инициированных президентом России Владимиром Путиным.
Олег Кожемяко озвучил следующие цифры: на основе существующих нацпроектов в крае запущено 46 региональных, на их воплощение в жизнь за 2022 год было направлено более 28 миллиардов рублей.
В частности, только за один год в крае приведены в порядок, стали комфортными для жителей 103 общественные территории (за четыре года таковых в Приморье обустроено 536). За эти же четыре года 28 домов культуры в Приморье не просто дождались капитального ремонта, а были приведены в идеальное состояние и модернизированы. Особое внимание уделялось нацпроекту «Демография» — в крае за четыре года построено 14 детских садов. Мерами социальной поддержки охвачено более 34 тысяч семей с детьми.
Отметим, что президент России Владимир Путин поддерживает и одобряет ту работу по реализации нацпроектов в Приморье, которую ведёт Олег Кожемяко. Проекты, запущенные в крае на основе национальных, получают большое финансирование именно потому, что глава региона всегда может рассчитывать на поддержку первых лиц государства.
Бойцам СВО и их семьям — внимание и поддержка
Приморский край с самого начала специальной военной операции был в числе тех регионов России, которые сразу же стали оказывать всемерную поддержку землякам, участвующим в боевых действиях, и семьям участников СВО. Общеизвестно, что губернатор края Олег Кожемяко не раз и не два отправлялся с подарками, с гуманитарной помощью к землякам в зону проведения СВО, что он знает мечты и чаяния приморских бойцов. Также глава края неоднократно встречался с жёнами, детьми, матерями наших героических земляков, обсуждал с ними те вопросы, которые беспокоят семьи участников СВО.
Глава региона стал одним из новаторов как дополнительных мер поддержки бойцов и их семей, так и помощи фронту. Приморцы горячо одобряют инициативы губернатора — например, отправку конфискованной у чёрных лесорубов техники на фронт.
Кроме того, в крае активно работает волонтёрское движение. Общественники вяжут маскировочные сети, шьют необходимое обмундирование, создают сухие души для наших бойцов. А семьям участников СВО волонтёры помогают во всём, вплоть до бытовых вопросов (например, заготовка дров).
Буквально на днях во Владивостоке был открыт Центр поддержки участников СВО, который на системной основе будет оказывать поддержку всем участникам СВО и их семьям (причём на открытии одного центра процесс не завершится, по всему краю более 150 социальных координаторов будут помогать ветеранам СВО, их семьям в решении вопросов социальных, в прохождении реабилитации и так далее).
Дети участников СВО в Приморье весь учебный год получали бесплатное питание в школах, для них специально организовывались и организуются оздоровительные смены в лагерях отдыха. Для отдельных категорий семей военнослужащих предусмотрены выплаты на приобретение жилья для детей.
В своём отчёте глава региона озвучил колоссальную цифру: на социальную поддержку участников СВО направлено 2,5 миллиарда рублей.
Губернатор Приморья с гордостью отметил: приморские бойцы — это пример стойкости и героизма. Недавно Указом Президента России 155-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты присвоен Орден Жукова.
Наш курс — на восток
Будущее Приморского края безусловно связано с тем, что наш регион — стратегический. Особенно с учётом нового курса на восток, объявленного президентом России.
В своём отчете губернатор Олег Кожемяко подчеркнул: для Приморья это новый этап развития. В крае строятся новые порты, дороги, пограничные переходы. Власти договариваются о реализации крупных туристических проектов — например, горнолыжного курорта в Арсеньеве и круглогодичной базы отдыха в Хасанском районе.
Для нашего края поворот на восток начался ещё с момента проведения саммита АТЭС во Владивостоке. С тех пор регион сумел максимально использовать эту возможность для развития всего края.
И снова сухие цифры говорили сами за себя. В 2022 году внешнеторговый оборот Приморского края вырос на 122% — до 13 миллиардов долларов. Количество стран-партнеров увеличилось до 122.
Можно уверенно говорить, что Приморский край является популярным местом отдыха у жителей ДФО и постепенно обретает популярность у россиян, живущих в центре страны. В 2022 году в край прибыло более 1,3 миллиона человек. В бюджете 2022 года было выделено на развитие туристической отрасли около 1,7 миллиарда рублей. Еще 1,5 миллиарда было привлечено из внебюджетных источников. Полмиллиарда рублей направлено на поддержку предпринимателей, которые реализуют проекты, развивающие туристическую отрасль, например, по обустройству турмаршрутов, создание детских и спортивных площадок на базах отдыха и в гостиницах. 300 миллионов из федерального бюджета было направлено на создание быстровозводимых отелей с номерным фондом более 200 номеров».
Президент Владимир Путин поручил создать в нашем крае круглогодичный морской курорт федерального уровня. И он будет создан в Хасанском районе. Проект будет представлен на ВЭФ.
Большое внимание уделяется в крае развитию сотрудничества с нашим соседом — КНР. Как только было возобновлено авиасообщение с Китаем, губернатор Приморья побывал в Харбине и Пекине, где вёл переговоры об активизации совместной работы.
В июне приморская делегация примет участие в Харбинской международной торгово-экономической ярмарке. Это одна из наиболее авторитетных выставочных площадок на Северо-Востоке Китая. Важной частью ярмарки станет День Приморского края, он запланирован на 16 июня.
Комфортное Приморье создадим вместе
Губернатор края в своём отчёте неоднократно подчёркивал, что только совместные усилия властей и общественности помогут сделать наше Приморье одним из самых комфортных и уютных регионов страны.
Глава региона не только благодарил приморцев, но и отмечал, что впереди много совместной работы, в том числе по линии благоустройства края, которое сегодня развернулось в регионе в небывалых масштабах. Для этого совсем недавно был открыт Приморский центр гражданских инициатив, который позволит увеличить эффективность работы в этом направлении. А краевые власти дополнительно предусмотрели и увеличение финансирования как сферы благоустройства, так и территориального общественного самоуправления.
Теме благоустройства в крае (глава Приморья назвал беспрецедентными темпы работ в этом направлении) было уделено немало внимания.
Цифры говорят сами за себя. С 2019 года в городах и районах Приморского края было благоустроено и создано около четырех тысяч дворов и общественных пространств. В 2022 году изменились к лучшему 469 дворов и 103 общественные территории.
И останавливаться никто не намерен. Тысячи приморцев приняли участие в голосовании, где решался вопрос, какие территории будут преображены в 2024 году.
Также Олег Кожемяко уделил внимание теме развития ТОСов — территориальных общественных самоуправлений. Именно ТОСы аккумулируют самых активных граждан, становятся местом генерации идей по благоустройству. Только за 2022 год количество ТОСов в Приморье выросло с 74 до 135. И создание таких инициативных групп власти Приморья только поддерживают — в этом году на финансирование по программе ТОС выделено 120 миллионов рублей.
Время для рывка вперёд
В своём отчёте глава Приморья коснулся всех сфер жизни края, в том числе — медицины, образования, культуры, спорта, строительства дорог и многого другого.
Глава края ясно показал, насколько глубоко он погружён во все сферы общественной жизни. Олег Кожемяко, как уже было отмечено, не переливал из пустого в порожнее, а приводил точные цифры, говорящие сами за себя. И каждый раз глава региона чётко обозначал достигнутые результаты и планы дальнейшего развития. Подобный хозяйский подход в очередной раз подтверждает важность губернаторской миссии Олега Кожемяко именно в Приморье, своём родном регионе, где глава прекрасно знает проблематику и ставит для себя целью реально улучшить качество жизни в крае.
Вот несколько цифр, показывающих поступательное развитие программ здравоохранения. 2022-м году на эти цели было направлено более 50 миллиардов рублей. Проведён капитальный ремонт на 23 объектах здравоохранения. Начато строительство 13 новых больниц, поликлиник, амбулаторий, все они будут сданы в эксплуатацию до конца 2025 года.
Активно закупается современное медицинское оборудование, поликлиники и больницы получают автомобили — в 2022 году их закуплено 87.
34 миллиарда рублей выделено из бюджета на развитие образования. Начала работу новая школа в Большом Камне — на 600 мест, на 220 — в Новолитовске.
В Приморском крае больше нет очередей за путёвками в детские сады.
Проведен в 2022 году в 37 школах края капитальный ремонт. Также — на поступившие в регион средства президентской единой субсидии капитально отремонтировали и благоустроили территории девяти школ и девяти детских садов в Находке.
По программе «Земский учитель» 22 педагога трудоустроены в 12 районах.
Активно строилось в 2022 году в Приморье жильё. 47 тысяч семей приморцев решили жилищный вопрос, в том числе с помощью «Дальневосточной ипотеки».
Привлечены в эту сферу средства инфраструктурных бюджетных кредитов — более девяти миллиардов рублей.
Строится арендное жилье — оно возводится в 11 муниципалитетах края. В 2022 году сдано более 860 квартир в девяти домах.
Приморье многого добилось за четыре года. Теперь краю, учитывая открывающиеся возможности, предстоит сделать самый настоящий рывок в будущее. Это ясно показал отчёт губернатора Приморского края.
— Сегодня Приморье — край успешных и предприимчивых людей, а не какая-то там периферия, — заявил Олег Кожемяко. — С этим стереотипом давно покончено. Наш регион — парадные ворота, через которые Россия, устанавливает контакт со всем миром. И это даёт нам уникальные возможности, которые важно не упустить. Настало время быть первыми — это наше, приморское время.