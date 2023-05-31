Константин Шестаков: планы губернатора приведут нас к росту экономики

Сейчас порт Владивосток числится у КНР в качестве транзитного узла для внутренней торговли, что позволяет в ближайшем будущем сделать скачок и в логистике, и в экономической сфере в целом. Градоначальник подчеркнул, что первостепенная задача для местного госаппарата — создание комфортной инфраструктуры для горожан, которая упростит им жизнь.