Константин Шестаков: планы губернатора приведут нас к росту экономики

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
Губернатор Приморья Олег Кожемяко представил свой доклад о работе регионального правительства за 2022 года Законодательному Собранию. В нем он раскрыл все основные изменения за минувшие 12 месяцев, которые помогли поднять экономический уровень края на новую ступень.
В частности, Константин Шестаков отметил плотное взаимодействие между Китаем и Приморьем. Администрация города уже ведет дела с иностранными партнерами, которые планируют профинансировать реконструкцию надземного метро в городе, а также вложить средства в развитие культуры — например, в Приморскую сцену Мариинского театра.
Сейчас порт Владивосток числится у КНР в качестве транзитного узла для внутренней торговли, что позволяет в ближайшем будущем сделать скачок и в логистике, и в экономической сфере в целом. Градоначальник подчеркнул, что первостепенная задача для местного госаппарата — создание комфортной инфраструктуры для горожан, которая упростит им жизнь.
Также упор в развитии города и края идет на туристическую отрасль, благодаря которой регион может продвигать партнерство в области туризма и обмениваться различным опытом с другими дружественными странами.
Мэр отмечает, что логистика и торговля — «два кита», которые толкают регион вперед. Следует реализовывать проекты, которые улучшат жизнь в регионе, помогут думать над следующими витками его развития.
Тот вектор, цели и задачи, которые обозначил губернатор Приморского края, и решение Китая о включении порта Владивосток в качестве транзитного для товаров внутренней торговли, приведут к быстрому и значительному росту нашей экономики», — подчеркнул Константин Шестаков.
Напомним, что доклад губернатор включал в себя сразу несколько блоков, которые охватили все сферы жизнедеятельности Приморья. В 2022 году внешнеторговый оборот края вырос на 122% — до 13 млрд долларов, а количество стран-партнеров выросло до 122.
Новые возможности для китайских суден откроются уже 1 июня 2023 года — именно тогда товары из северо-восточных провинций Китая Цзилинь и Хэйлунцзян выйдут на внутренний рынок через российский порт Владивосток. Это позволит Китаю упростить логистические перевозки, а Приморью — получить определенную выгоду и укрепить отношения между странами.