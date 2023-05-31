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Константин Шестаков: планы губернатора приведут нас к росту экономики

31 мая 2023, 09:43
Мэр столицы Дальнего Востока Константин Шестаков отметил экономический рост региона, а также самого краевого центра — Владивостока. Благодаря новым программам и партнерству с Китаем город меняется в лучшую сторону.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко представил свой доклад о работе регионального правительства за 2022 года Законодательному Собранию. В нем он раскрыл все основные изменения за минувшие 12 месяцев, которые помогли поднять экономический уровень края на новую ступень.

В частности, Константин Шестаков отметил плотное взаимодействие между Китаем и Приморьем. Администрация города уже ведет дела с иностранными партнерами, которые планируют профинансировать реконструкцию надземного метро в городе, а также вложить средства в развитие культуры — например, в Приморскую сцену Мариинского театра.

Сейчас порт Владивосток числится у КНР в качестве транзитного узла для внутренней торговли, что позволяет в ближайшем будущем сделать скачок и в логистике, и в экономической сфере в целом. Градоначальник подчеркнул, что первостепенная задача для местного госаппарата — создание комфортной инфраструктуры для горожан, которая упростит им жизнь.

Также упор в развитии города и края идет на туристическую отрасль, благодаря которой регион может продвигать партнерство в области туризма и обмениваться различным опытом с другими дружественными странами.

Мэр отмечает, что логистика и торговля — «два кита», которые толкают регион вперед. Следует реализовывать проекты, которые улучшат жизнь в регионе, помогут думать над следующими витками его развития.

Тот вектор, цели и задачи, которые обозначил губернатор Приморского края, и решение Китая о включении порта Владивосток в качестве транзитного для товаров внутренней торговли, приведут к быстрому и значительному росту нашей экономики», — подчеркнул Константин Шестаков.

Напомним, что доклад губернатор включал в себя сразу несколько блоков, которые охватили все сферы жизнедеятельности Приморья. В 2022 году внешнеторговый оборот края вырос на 122% — до 13 млрд долларов, а количество стран-партнеров выросло до 122.

Новые возможности для китайских суден откроются уже 1 июня 2023 года — именно тогда товары из северо-восточных провинций Китая Цзилинь и Хэйлунцзян выйдут на внутренний рынок через российский порт Владивосток. Это позволит Китаю упростить логистические перевозки, а Приморью — получить определенную выгоду и укрепить отношения между странами.

#Экономика#Новости#Приморский край#Владивосток#Константин Шестаков#Видео
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