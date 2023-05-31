Олег Кожемяко: экспорт пополнил бюджет Приморья почти на 4 млрд долларов

Posted Сегодня, 02:41
Published Сегодня, 02:41
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
Глава региона отметил, что благодаря «Курсу на Восток» другие странны обратили свое внимание на Приморье, как и российские партнеры — регион вышел из тени, что позволило наладить новые экономические связи.
Количество стран-партнеров выросло до 122 в 2022 году, в то же время прорабатывалось создание торговых представительств в Китае. Также Приморье начало активно сотрудничать с Республикой Беларусь.
Край закупил 197 единиц белорусской техники, увеличился товарооборот до 2 млрд рублей. Регион, в свою очередь, согласился поставлять сельскохозяйственную продукцию в дружественную страну. Также на экспорт идут борная кислота и морепродукты.
Сейчас меняется вся система внешней торговли, что позволяет увеличивать уровень жизни населения за счет подъема экономики.
Политологи отмечают, что Губернатор прекрасно понимает, что сегодня Приморье является плацдармом для российской экономики на восточном направлении и работает над тем, чтобы край получил больше преференций от этого процесса. Не случайно он проговорил слова о том, что «настало время быть первыми», явно дав понять, что этот шанс Приморье не упустит.