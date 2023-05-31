Олег Кожемяко: экспорт пополнил бюджет Приморья почти на 4 млрд долларов

Политологи отмечают, что Губернатор прекрасно понимает, что сегодня Приморье является плацдармом для российской экономики на восточном направлении и работает над тем, чтобы край получил больше преференций от этого процесса. Не случайно он проговорил слова о том, что «настало время быть первыми», явно дав понять, что этот шанс Приморье не упустит.