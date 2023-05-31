Олег Кожемяко: «Развитие предпринимательства — залог роста качества жизни»

Posted Сегодня, 03:09
Published Сегодня, 03:09
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Updated Сегодня, 09:26
«Развитие рынка услуг — существенный показатель повышения качества жизни. В Приморье — за счет малого и среднего предпринимательства растет уровень благосостояния граждан», — подчеркнул глава региона.
Он подчеркнул, что на сегодняшний день в крае в сфере МСП занято около 340 тысяч человек — на 8% больше, чем в прошлом году. Также за год открыто 360 новых социальных предприятий и выдано 85 грантов. Примечательно, что Приморье занимает первое место по числу самозанятых на Дальнем Востоке
Олег Кожемяко отдельно подчеркнул, что край поддерживает и инновационные проекты. В частности, на конкурсе «Приморский старт», куда уже поступило 300 заявок и было выдано 30 грантов.
«Нашу поддержку получили такие проекты, как человекоподобный робот „Адам“, голосовой бот-помощник от компании Tomorrow, программа, помогающая ставить диагностику и проект изготовления инвалидных колясок из композитных материалов, на который мы выделили 50 миллионов рублей», — подчеркнул губернатор.
Он добавил, что развитие малого бизнеса — важная составляющая часть экономики края, так как средства и инвестиции, выделенные на его поддержку, остаются и реализуются внутри страны, не уходя за рубеж.
Отметим, несмотря на то, что формально отчёт был об итогах деятельности Правительства за 2022 год, по факту Олег Кожемяко рассказал об итогах работы за все 4 года. Глава региона отметил, что нынешние достижения — это часть системной и длительной работы, которую необходимо продолжать для решения всех поставленных задач и улучшения качества жизни приморцев.