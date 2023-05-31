Олег Кожемяко: «Развитие предпринимательства — залог роста качества жизни»

Он подчеркнул, что на сегодняшний день в крае в сфере МСП занято около 340 тысяч человек — на 8% больше, чем в прошлом году. Также за год открыто 360 новых социальных предприятий и выдано 85 грантов. Примечательно, что Приморье занимает первое место по числу самозанятых на Дальнем Востоке