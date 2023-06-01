Большинство коттеджных поселков и пансионатов во Владивостоке имеют игровые зоны для детей и детские площадки. Отдохнуть летом с детьми в 2023 году можно в пригородных отелях и коттеджах Владивостока возле пляжа Седанка, в Ливадии, в комплексе семейного отдыха в Андреевке и в Советском районе, около пляжа в парке им. Лазо, в отеле у зоопарка «Садгород».