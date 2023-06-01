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Базы отдыха во Владивостоке: где провести летние выходные

1 июня 2023, 14:19
Фото: piqsels.com
Базы отдыха во Владивостоке: где провести летние выходные
Сезон активного отдыха летом во Владивостоке приходится на июль — сентябрь, когда в регионе устанавливается комфортная погода. Как выбрать базу отдыха во Владивостоке в 2023 году — в нашей статье.

Недорогие базы отдыха на выходные во Владивостоке

В окрестностях Владивостока и на территории самого города множество баз отдыха различного класса. Цены на размещение летом в среднем варьируются от 700 рублей до 3500 рублей за сутки. Стоимость домиков и номеров зависит от уровня комфорта, условий проживания, наличия удобств, удаленности от моря.

Самые недорогие базы для отдыха летом во Владивостоке в 2023 году — пансионаты и санатории советского образца в районе бухты Шамора. Например, Cinema Saloon на улице Лазурной, 55, или летние домики в лесопарковой зоне по улице Лазурной, 31, и по улице Лазурной, 26Д.

Помимо бухты Шамора бюджетные турбазы, бюджетные гостиницы и коттеджи летом 2023 года есть также в бухте Муравьиная и на острове Русский. Палаточные городки можно найти в бухте Анна и в заливе Стрелок.

Недорогие базы отдыха на выходные во ВладивостокеНедорогие базы отдыха на выходные во Владивостоке
Недорогие базы отдыха на выходные во Владивостоке
Фото: piqsels.com

Базы отдыха с отдельными домиками во Владивостоке

Базы отдыха во Владивостоке, как правило, предоставляют отдельные домики для туристов. Коттеджные городки предлагают комфортные условия проживания и различные развлечения для детей и взрослых: прокат лодок и катамаранов, сауна или баня, спортинвентарь, водные аттракционы, кинозалы и караоке.

Самые популярные коттеджи и домики в Приморье летом 2023 года на карте:

  • коттеджные поселки и пансионаты в бухте Шамора по улице Адмирала Угрюмова, 48/49, по улице Лазурной, 55.
  • коттеджи в г. Артеме по улице Муравьиная Бухта;
  • домики в с. Андреевка и на острове Русский;
  • турбазы в пос. Славянка.

Перед бронированием домиков на выходные уточняйте наличие удобств в жилье: есть ли кухня и санузел, насколько далеко находится домик от моря, какие дополнительные услуги предоставляет база отдыха (питание, бесплатную парковку, места для мангала и др.)

Базы отдыха с отдельными домиками во ВладивостокеБазы отдыха с отдельными домиками во Владивостоке
Базы отдыха с отдельными домиками во Владивостоке
Фото: piqsels.com

Базы отдыха с рыбалкой во Владивостоке

Владивосток, омываемый морем с трёх сторон, как нельзя лучше подходит для любителей уединиться с удочкой. Порыбачить летом 2023 года можно прямо на городской набережной, но если вы желаете уединения на природе, то лучше отправиться на загородные базы отдыха.

Лучшие места для рыбалки с проживанием в домах или коттеджах расположены на острове Русский — летом здесь в каждой бухте можно найти любителей порыбачить. Базы отдыха с рыбалкой есть неподалеку от бухты Анна, бухты Улисс и бухты Новик, в поселке Мелководный.

В Приморье хороший клев летом и на берегу Амурского и Уссурийского заливов. Уединенные базы для рыбаков в 2023 году есть на полуострове Краббе, на острове Рикорда, на мысе Вилкова, на полуострове Песчаный.

Базы отдыха с рыбалкой во ВладивостокеБазы отдыха с рыбалкой во Владивостоке
Базы отдыха с рыбалкой во Владивостоке
Фото: piqsels.com

Базы отдыха с бассейном во Владивостоке

Японское море летом прогревается до +15…+20 градусов. Но для тех, кто чувствует себя некомфортно в этой воде, лучше выбирать пансионаты и турбазы с бассейнами, в которых можно остудиться в жаркую погоду.

Отели и пансионаты с теплыми бассейнами во Владивостоке в 2023 году расположены на улице Лазурной на побережье бухты Солнечной, на улице Адмирала Угрюмова и на улице Шевченко в районе бухты Шамора, а также в лесопарковой зоне по улице Главной и по улице Адмирала Угрюмова на берегу бухты Лазурная.

Базы отдыха с детской игровой зоной во Владивостоке

Большинство коттеджных поселков и пансионатов во Владивостоке имеют игровые зоны для детей и детские площадки. Отдохнуть летом с детьми в 2023 году можно в пригородных отелях и коттеджах Владивостока возле пляжа Седанка, в Ливадии, в комплексе семейного отдыха в Андреевке и в Советском районе, около пляжа в парке им. Лазо, в отеле у зоопарка «Садгород».

Детские базы отдыха во Владивостоке расположены в лесопарковых зонах, поэтому дети могут не только поиграть на благоустроенных площадках, но и насладиться первозданной природой в лесу и даже увидеть лесных обитателей. На территориях отелей предоставляются услуги аниматоров, проводятся активные мероприятия для семей с детьми.

Базы отдыха с детской игровой зоной во ВладивостокеБазы отдыха с детской игровой зоной во Владивостоке
Базы отдыха с детской игровой зоной во Владивостоке
Фото: piqsels.com
#Владивосток#Отдых#Туристическое Приморье
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