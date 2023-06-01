Субботник по очистке реки Богатая прошёл во Владивостоке

Posted Сегодня, 02:20
Published Сегодня, 02:20
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Река Богатая хорошо известна жителям Владивостока. Несколько лет назад общественники решили привести в порядок территорию. Чистили водоём от накопившегося мусора. Делали рядом лавочки и скамейки. Начали с протоки Солёной, которая располагается вблизи жилых домов. Назвали это место у реки Богатой «Утиная заводь».
Однако просто один раз привести в порядок территорию не получится. За рекой и территорией рядом надо постоянно следить. Помогают общественникам, волонтеры — добровольцы. А всероссийское общество охраны природы оказывает организационную поддержку.
Большая программа «Уникальные водоёмы России» была запущена в 2022 году совместными усилиями ВООП, издательского дома «Аргументы и факты», Госкорпорации «Росатом», ПАО «ГМК „Норильский никель“ и других партнёров при поддержке Федерального агентства водных ресурсов. Суть программы „Уникальные водоёмы России“ — начать очистку берегов водоёмов, которые по каким-то причинам не вошли в федеральный проект „Сохранение уникальных водных объектов“ национального проекта „Экология“, но пользуются любовью и популярностью у местных жителей и туристов. Как раз таких мест, как „Утиная заводь“ на реке Богатой.
За несколько часов с побережья протоки Солёной собрали несколько мешков мусора. Вывезли целый грузовик веток, которые спилили, чтобы они не мешали проходу людей. А ещё подмели дорожки и подкрасили лавочки. Заменили проломленные доски настила и подсыпали щебень на дорожки. Самый тяжёлый участок работы на субботнике — тралить дно протоки с надувной лодки. Вытаскивать из воды крупные размокшие коряги, размякшие мусорные пакеты и даже автомобильные покрышки.
— В Приморье мы готовы поддерживать экологические проекты, субботники, направленные на приведение в порядок пляжей, водоёмов, — говорит министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края Арест Давтян. — В 2021 году было проведено в крае более 200 таких мероприятий. В прошлом — уже 257. Совокупное число участников этих акций — свыше 15 тысяч человек.
— Треть мировых запасов пресной воды сосредоточена в России. Значительная часть этих ресурсов — те самые малые водоемы, которые призвана сохранить программа «Уникальные водоемы России». Без участия населения государству и ВООП эту задачу не решить. И я бы здесь отметил большое значение взаимодействия с научными и экспертными организациями. Прежде чем что-то сделать с водоёмом, надо как следует изучить проблему, понять причины возможной «болезни», и только потом приступать к проектным и прочим работам по оздоровлению акватории, — говорит Председатель ВООП Вячеслав Фетисов.