Субботник по очистке реки Богатая прошёл во Владивостоке

Большая программа «Уникальные водоёмы России» была запущена в 2022 году совместными усилиями ВООП, издательского дома «Аргументы и факты», Госкорпорации «Росатом», ПАО «ГМК „Норильский никель“ и других партнёров при поддержке Федерального агентства водных ресурсов. Суть программы „Уникальные водоёмы России“ — начать очистку берегов водоёмов, которые по каким-то причинам не вошли в федеральный проект „Сохранение уникальных водных объектов“ национального проекта „Экология“, но пользуются любовью и популярностью у местных жителей и туристов. Как раз таких мест, как „Утиная заводь“ на реке Богатой.