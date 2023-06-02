Фабрика мороженого «Урса» поможет юным футболистам Находки стать звездами

Posted Сегодня, 05:50
Published Сегодня, 05:50
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Об этом договорились на встрече, участниками которой стали начальник управления по физической культуре, спорту и делам молодежи Находки Олег Арапов, первый заместитель АО «Терминал Астафьева» Дмитрий Аверьянов, заместитель начальника отдела реализации продукции «Фабрики мороженого УРСА» Максим Атрошенко и директор МАУ «Спортивная школа „Океан“ Виктор Кшеминский.
«Ставка на развитие молодых приморских футболистов — главное условие поддержки Группы Компаний „Аква-Ресурсы“ футбола в крае. Поэтому поддержка детского спорта — один из приоритетов нашей совместной работы с „Океаном“. Мороженое „Урса“ — это проявление заботы, которую мы хотим передать и юным футболистам Находки. Нам важно, чтобы как можно больше молодых игроков имели все возможности для того, чтобы стать профессиональными спортсменам. А участие в турнирах со своими сверстниками способствует росту профессионального мастерства», — сообщил Дмитрий Аверьянов.
В первую очередь партнер футбольной школы «Океан» мороженое «Урса» поможет с получением необходимых документов для участия в играх ЮФЛ, организацией и проведением домашних матчей, монтажом бытовой инфраструктуры.
«Очень важно, когда крупный бизнес проявляет социальную ответственность. Мы надеемся, что сегодняшний подъем футбола в Находке, который переживает сейчас стадион „Водник“, клуб „Океан“, не остановится на достигнутом. У нашей школы большие планы, хватило бы сил и помощи неравнодушных людей и компаний города, чтобы все осуществить. И хочется, чтобы социально-ориентированных компаний было больше». — отметил Виктор Кшеминский.
Отметим, что Группа Компаний «Аква-Ресурсы» уже много лет систематически поддерживает футбольные клубы Приморского края. «Терминал Астафьева» с 2021 года является генеральным партнером футбольного клуба «Океан».
За это время находкинская команда дважды выиграла Кубок Приморского края, приняла участие в Кубке России, стабильно входит в тройку лучших команд Приморского края. При этом большая часть игроков в основном составе — воспитанники футбольной школы «Океана». Еще несколько приморских футболистов получили профессиональные контракты в команде «Динамо-Владивосток», которую также поддерживает «Терминал Астафьева».