Фабрика мороженого «Урса» поможет юным футболистам Находки стать звездами

За это время находкинская команда дважды выиграла Кубок Приморского края, приняла участие в Кубке России, стабильно входит в тройку лучших команд Приморского края. При этом большая часть игроков в основном составе — воспитанники футбольной школы «Океана». Еще несколько приморских футболистов получили профессиональные контракты в команде «Динамо-Владивосток», которую также поддерживает «Терминал Астафьева».