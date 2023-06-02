«Урса» — мороженое для первооткрывателей

Posted Сегодня, 03:41
Published Сегодня, 03:41
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Updated Сегодня, 05:54
Лакомством от владивостокской «Фабрики мороженого» угощали участников «Зарядки чемпионов», которую провела чемпионка Олимпийских игр по спортивной гимнастике Лилия Ахаимова, и первых обладателей «Арсеньевской карты», которая позволит школьникам бесплатно посещать музеи и театры, ходить в кино и на экскурсии по краю.
«Вы все являетесь первооткрывателями. Именно для вас Приморский край создал карту, посвященную путешествиям по музеям, театрам, различным интересным природным местам. Поздравляю вас с Днем защиты детей и открытием замечательного проекта „Арсеньевская карта“», — обратился к присутствующим губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
На празднике юным первооткрывателям рассказали историю появления новой торговой марки «Урса» владивостокской «Фабрики мороженого». Она связана с самыми узнаваемыми и яркими созвездиями Северного полушария — Большой и Малой Медведицей, с латинского — Ursa Major и Ursa Minor. Созвездия издревле служили картой, по которой прокладывали свой путь первопроходцы, в том числе покорители Дальнего Востока.
Любимые с детства и узнаваемые всеми дальневосточные вкусы стали основой самых ярких и интересных новинок мороженого «УРСА»: «Виноград в шоколаде» — хрустящий сахарный рожок со вкусом сочного приморского винограда, «Жимолость с мятой» — натуральная, тщательно отобранная приморская ягода в сочетании с освежающей мятой, «Соленая карамель» — нежная сливочная карамель, которую производят прямо на фабрике, с настоящей морской солью.
В честь Дня защиты детей на празднике на Спортивной набережной Владивостока мороженое «Урса» стало приятным десертом для юных первооткрывателей. Там же для них работали множество познавательных и развлекательных локаций. Так, на площадке «Рисуем вместе» можно было разукрасить макеты домиков и героев из русских сказок, на площадке «Морской бой» сразиться в любимую игру, на площадке «Аквагрим» добавить еще больше ярких красок в праздничный день.