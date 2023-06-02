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«Урса» — мороженое для первооткрывателей

2 июня 2023, 03:41
Фото: vlc.ru
Полторы тысячи порций мороженого «Урса» попробовали участники праздника в честь Дня защиты детей во Владивостоке.

Лакомством от владивостокской «Фабрики мороженого» угощали участников «Зарядки чемпионов», которую провела чемпионка Олимпийских игр по спортивной гимнастике Лилия Ахаимова, и первых обладателей «Арсеньевской карты», которая позволит школьникам бесплатно посещать музеи и театры, ходить в кино и на экскурсии по краю.

«Вы все являетесь первооткрывателями. Именно для вас Приморский край создал карту, посвященную путешествиям по музеям, театрам, различным интересным природным местам. Поздравляю вас с Днем защиты детей и открытием замечательного проекта „Арсеньевская карта“», — обратился к присутствующим губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

На празднике юным первооткрывателям рассказали историю появления новой торговой марки «Урса» владивостокской «Фабрики мороженого». Она связана с самыми узнаваемыми и яркими созвездиями Северного полушария — Большой и Малой Медведицей, с латинского — Ursa Major и Ursa Minor. Созвездия издревле служили картой, по которой прокладывали свой путь первопроходцы, в том числе покорители Дальнего Востока.

Любимые с детства и узнаваемые всеми дальневосточные вкусы стали основой самых ярких и интересных новинок мороженого «УРСА»: «Виноград в шоколаде» — хрустящий сахарный рожок со вкусом сочного приморского винограда, «Жимолость с мятой» — натуральная, тщательно отобранная приморская ягода в сочетании с освежающей мятой, «Соленая карамель» — нежная сливочная карамель, которую производят прямо на фабрике, с настоящей морской солью.

В честь Дня защиты детей на празднике на Спортивной набережной Владивостока мороженое «Урса» стало приятным десертом для юных первооткрывателей. Там же для них работали множество познавательных и развлекательных локаций. Так, на площадке «Рисуем вместе» можно было разукрасить макеты домиков и героев из русских сказок, на площадке «Морской бой» сразиться в любимую игру, на площадке «Аквагрим» добавить еще больше ярких красок в праздничный день.

#Праздник#Дети#Мороженое#Общество#Город#Приморский край#Владивосток
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