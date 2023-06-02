«Урса» — мороженое для первооткрывателей

В честь Дня защиты детей на празднике на Спортивной набережной Владивостока мороженое «Урса» стало приятным десертом для юных первооткрывателей. Там же для них работали множество познавательных и развлекательных локаций. Так, на площадке «Рисуем вместе» можно было разукрасить макеты домиков и героев из русских сказок, на площадке «Морской бой» сразиться в любимую игру, на площадке «Аквагрим» добавить еще больше ярких красок в праздничный день.