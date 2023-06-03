Депутат Госдумы планирует отменить домашнее задание в школах — инициатива

Posted 3 июня 04:41
Published 3 июня 04:41
Modified Вчера, 10:27
Updated Вчера, 10:27
«Когда мой сын узнал, что я стал депутатом, сразу попросил написать закон, который отменит „домашку“. Сегодня на встрече с родителями Москвы я понял, что время пришло» — сказал парламентарий.
Это предложение вызвало большое обсуждение не только в соцсетях, но и в научном сообществе.
«Это инициатива, которую даже не обсуждало педагогическое сообщество. Во всех случаях мы опираемся на интересы детей и должны обсудить подобное мнение в первую очередь с представителями психолого-педагогической службы и со специалистами в сфере образования», — пояснили «Новым Известиям» в департаменте образования и науки Москвы.
Многие депутаты выступили против подобных изменений, обосновав свою позицию неправильным пониманием школьной системы. Некоторые отметили, что нужно сократить количество уроков и разбить некоторые дисциплины на обязательные и факультативные, а вот домашнее задание оставить обязательно.
Преподавательница русского языки и литературы из Владивостока рассказала корреспонденту «Восток-Медиа»:
«Это очень плохо. Дети не будут заняты дома — то, что они изучали в школе, не закрепят. Нет смысла давать новый материал, если повторение отсутствует. Домашние задание — в первую очередь, практика и повтор. Система. Если его убрать — получится плачевная ситуация».