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Posted 2 июня 23:36

Published 2 июня 23:36

Modified Вчера, 10:28

Updated Вчера, 10:28

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Еще 15 придомовых территорий отремонтировали во Владивостоке

2 июня 2023, 23:36
Ремонтные работы идет по 50 адресам во Владивостоке, из них 15 дворов уже готовы — ведется приемка. Объекты преобразились благодаря новым заасфальтированным дорогам, тротуарам, освещению и детским площадкам.
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Город

В основном, рабочие меняют асфальтовое покрытие. Также несколько дворов получат современные детские площадки.

Один из таких дворов находится на Океанском проспекте, 70 В. Здесь уже демонтировали старый асфальт, укладывают щебень для нового покрытия. Ремонт также ведется по адресам: Горшкова, 30, 32 и 34, Щетининой, 17, Луговой, 45/2, Толстого, 32, Русской, 57П и 57Л, Харьковской, 6, Уральской, 6, Карьерной, 11, а также во дворах на Курчатова 33,35 и Добровольского, 47.

Работы проводятся по двум программам: региональной «1000 дворов» и федеральной «1000 дворов Дальнего Востока», которые предусматривают комплексный подход. По словам начальника управления содержания жилищного фонда Григория Пейхвассера, экономия на производстве работ помогает включать в список новые дворы.

Так, в региональную программу включено 4 территории, 2 детские площадки и 2 двора, а во федеральную программу — еще 6 территорий, 1 детская площадка и 5 территорий с ремонтом асфальтового покрытия.

Ранее «Восток-Медиа» писало о ремонте на путепроводе в районе Кипарисово по трассе А-370 «Уссури».

#Город#Благоустройство#Новости#Приморский край#Владивосток
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