Еще 15 придомовых территорий отремонтировали во Владивостоке

Один из таких дворов находится на Океанском проспекте, 70 В. Здесь уже демонтировали старый асфальт, укладывают щебень для нового покрытия. Ремонт также ведется по адресам: Горшкова, 30, 32 и 34, Щетининой, 17, Луговой, 45/2, Толстого, 32, Русской, 57П и 57Л, Харьковской, 6, Уральской, 6, Карьерной, 11, а также во дворах на Курчатова 33,35 и Добровольского, 47.