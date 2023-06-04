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Published Вчера, 10:23

Modified Вчера, 10:25

Updated Вчера, 10:25

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Деньги на крови: во Владивостоке рыболовное судно чуть не размолотило лодку

4 июня 2023, 10:23
В Приморском крае рыболовное судно едва не погубило рыбаков-любителей. Судно с номером MRS 012, прошло в непосредственной близости от рыбацкой лодки и, судя по всему, зацепило драгой якорь.

Как сообщает очевидец произошедшего — рыбаки кричали и просили о помощи и на рыболовном судне их слышали, но, по какой-то причине решили видимо «топить до конца».

Очевидец также указал, что этим рыбакам удалось спастись, но драга зацепила еще одну лодку и тоже потянула ее за якорь. Чудом любителей рыбалки не затянуло под воду.

Отметим, что все произошло в акватории Амурского залива, даже если опустить тот факт, что рыболовецкое судно в черте города драгой «прочесывало» дно, что запрещено во всех цивилизованных странах, как варварский способ добычи, к экипажу и владельцу судна все равно остаются вопросы — почему они поставили промысел выше человеческих жизней. Редакция «Восток-Медиа» будет следить за развитием этой истории.

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