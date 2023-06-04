Деньги на крови: во Владивостоке рыболовное судно чуть не размолотило лодку

Отметим, что все произошло в акватории Амурского залива, даже если опустить тот факт, что рыболовецкое судно в черте города драгой «прочесывало» дно, что запрещено во всех цивилизованных странах, как варварский способ добычи, к экипажу и владельцу судна все равно остаются вопросы — почему они поставили промысел выше человеческих жизней. Редакция «Восток-Медиа» будет следить за развитием этой истории.