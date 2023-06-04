«Град побил капусту»: Приморский край под угрозой непогоды

Posted Вчера, 10:24
Published Вчера, 10:24
Modified Вчера, 10:26
Updated Вчера, 10:26
Информация о необычной погоде по всему Приморскому краю поступала 1 июня. Крупный град и проливные дожди были замечены во многих районах, в том числе и на юге региона. Села Вишневка, Прохоры и поселок Кнорринг в Спасском районе оказались под атакой града, размеры которого достигали нескольких сантиметров. Фотографии «снарядов» быстро распространились в социальных сетях.
Согласно данным синоптика Telegram-канала «maglipogoda_kanal», 3 июня ожидаются продолжение опасных погодных явлений в крае. Некоторые районы столкнутся с проливными дождями, ливнями с грозами и градом, что создаст дополнительные проблемы для жителей и сельскохозяйственных угодий региона.