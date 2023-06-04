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Posted Вчера, 10:24

Published Вчера, 10:24

Modified Вчера, 10:26

Updated Вчера, 10:26

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«Град побил капусту»: Приморский край под угрозой непогоды

4 июня 2023, 10:24
Опасные погодные явления, начавшиеся с 1 июня и до сих пор продолжающиеся, могут привести к серьезным последствиям для жителей Приморского края. Синоптики предупреждают о возможном повторении неблагоприятных условий.

Информация о необычной погоде по всему Приморскому краю поступала 1 июня. Крупный град и проливные дожди были замечены во многих районах, в том числе и на юге региона. Села Вишневка, Прохоры и поселок Кнорринг в Спасском районе оказались под атакой града, размеры которого достигали нескольких сантиметров. Фотографии «снарядов» быстро распространились в социальных сетях.

Согласно данным синоптика Telegram-канала «maglipogoda_kanal», 3 июня ожидаются продолжение опасных погодных явлений в крае. Некоторые районы столкнутся с проливными дождями, ливнями с грозами и градом, что создаст дополнительные проблемы для жителей и сельскохозяйственных угодий региона.

#Общество#Новости#Приморский край
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