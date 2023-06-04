«Град побил капусту»: Приморский край под угрозой непогоды

Информация о необычной погоде по всему Приморскому краю поступала 1 июня. Крупный град и проливные дожди были замечены во многих районах, в том числе и на юге региона. Села Вишневка, Прохоры и поселок Кнорринг в Спасском районе оказались под атакой града, размеры которого достигали нескольких сантиметров. Фотографии «снарядов» быстро распространились в социальных сетях.