Что скажет завтра суд приморскому смутьяну Максиму Чихунову?

Posted Вчера, 11:27
Published Вчера, 11:27
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
Обвинение всё то же — грубое нарушение общественного порядка, кое-выражено было в явном неуважении к обществу (статья 213 ч.2 УК РФ).
Не так давно — чуть больше полугода назад, в октябре 2022-го, в самом центре Владивостока, Максим Чихунов направил предмет, похожий на гранатомёт, на стену жилого дома. Мало того, спутник Чихунова снял сие действо на видео, затем ролик разлетелся по новым медиа и вызвал общественный резонанс жителей Приморья.
Напомним, что Максим Чихунов уже имеет судимость — за хулиганство в конце 90-х. Это выяснилось, когда он подавал документы в 2021 году, стремясь баллотироваться от КПРФ в депутаты Законодательного Собрания Приморского края.
После Чихунов стал готовиться к выборам депутатов в одном из муниципалитетов. Коммунисты Приморья, что логично, от такого «попутчика» решили отказаться и не стали выдвигать его от партии, в связи с чем ему пришлось собирать подписи избирателей в свою поддержку. Максим, позиционирующий себя как юрист широкого профиля, не смог грамотно подготовить документы, в результате чего оказался за бортом избирательной кампании.
Но скучать активному Чихунову не пришлось. Его «подобрал» средней руки коммерсант из Владивостока Алексей Алексеев, который назначил навальниста своим доверенным лицом в ходе тех же выборов, где сам Алексеев представлял КПРФ. Избирателей не впечатлил ни белый лексус Алексеева, ни его часы за полтора миллиона рублей, которыми он хвастался перед журналистками на избирательном участке, ни красноречие Чихунова. Выборы были проиграны. Как следует из релизов «силовиков», вскоре после выборов 2022 года Алексеев и Чихунов совершили деяния, вследствие которых Алексеев «загремел» в СИЗО, а Чихунов — под домашний арест. Алексеев заказал киллеров для сына известного предпринимателя Владимира Ребикова. А Чихунов сейчас состоит под судом.
Скандалы так или иначе преследуют этого неординарного человека. В марте прошлого года, как писали в социальных сетях, он нанёс побои своей супруге, за что и был привлечён в апреле того же года к административной ответственности. И это не единственный инцидент в его бурной жизни.
Чем завершится новый виток в запутанной, как авантюрный роман, судьбе Чихунова узнаем завтра.