Что скажет завтра суд приморскому смутьяну Максиму Чихунову?

Но скучать активному Чихунову не пришлось. Его «подобрал» средней руки коммерсант из Владивостока Алексей Алексеев, который назначил навальниста своим доверенным лицом в ходе тех же выборов, где сам Алексеев представлял КПРФ. Избирателей не впечатлил ни белый лексус Алексеева, ни его часы за полтора миллиона рублей, которыми он хвастался перед журналистками на избирательном участке, ни красноречие Чихунова. Выборы были проиграны. Как следует из релизов «силовиков», вскоре после выборов 2022 года Алексеев и Чихунов совершили деяния, вследствие которых Алексеев «загремел» в СИЗО, а Чихунов — под домашний арест. Алексеев заказал киллеров для сына известного предпринимателя Владимира Ребикова. А Чихунов сейчас состоит под судом.