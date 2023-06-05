Пусть меня научат: на кого пойти учиться выпускникам школ в Приморье?

Posted Вчера, 05:34
Published Вчера, 05:34
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
Отзвенели последние звонки, в разгаре экзаменационная пора — выпускники сдают ЕГЭ для дальнейшего поступления в вузы региона. И многие из них, обдумывая свой выбор профессии, задаются вопросом, какие специальности будут актуальны и востребованы в ближайшие годы в Приморском крае? Какому университету отдать предпочтение, чтобы обеспечить себе в дальнейшем стабильный заработок.
Эксперты заявили, что в ближайшие годы востребованными останутся специальности в тех областях экономики, которые сегодня получили наибольшее развитие в регионе.
В Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики обновили «Навигатор востребованных профессий», который показывает, какие специалисты будут самыми популярными в Приморье. Это связано с развитием тех или иных отраслей экономики региона. Обновленный навигатор анализирует состояние рынка труда Дальневосточного Федерального округа, фиксирует основные тренды его развития, приводит перечень наиболее востребованных профессий и компетенций в регионе.
Так, по версии навигатора, с учетом реализуемых и запланированных инвестпроектов к 2026 году на Дальнем Востоке понадобится больше 102 тысяч работников в области транспортных и строительных услуг, в добывающей отрасли, сельском хозяйстве, лесной промышленности, нефтегазовом производстве, машиностроении и на рыбоперерабатывающих заводах.
«Максимальный прирост занятости ожидается в металлургии — 29%, на 19% — в рыболовстве и аквакультуре, добыче угля, металлических руд и алмазов — 18%, в сельском хозяйстве и пищевой промышленности- 13%, машиностроении — 11%. Лидерами же макрорегиона к 2026 году станут транспорт и логистика, строительство и производство строительных материалов, а также добыча угля», — говорится на сайте корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.
Какие же вузы могут предложить абитуриентам обучение таким перспективным профессиям? В Приморье это четыре самых востребованных университета — ДВФУ, ВВГУ, МГУ им. Невельского и Дальрыбвтуз. Популярными также остаются Приморская государственная сельскохозяйственная академия, филиал Российской таможенной академии, Тихоокеанский государственный медицинский университет и Дальневосточный государственный институт искусств.
В этом году в ДВФУ планируется принять более 6 тысяч первокурсников на программы бакалавриата, специалитета и магистратуры. Количество бюджетных мест для приема в 2023–2024 учебном году по программам бакалавриата/специалитета составляет 2959, а по программам магистратуры — 1661. Для того чтобы поступить на бюджетное место, абитуриенту необходимо набрать определенное количество баллов. На каждую специальность проходной балл свой, но не менее 214 баллов.
Количество бесплатных мест в «Дальрыбвтузе» намного скромнее 648, но и проходной порог здесь гораздо ниже, поэтому выпускники имеют реальные шансы поступить на бюджет. Еще скромнее выглядит МГУ им. Невельского с менее 500 бюджетных мест, меньше всего выпускников смогут учиться бесплатно в ВВГУ.
А если не поступил на бюджет, тогда придется учиться по договору, то есть платно. В вышеупомянутых вузах разброс цен на обучение большой — зависит от специальности, да и от самого вуза.
Например, в ДВФУ самое дорогое обучение. Здесь получить «вышку» стоит от 130 тыс. до 410 тыс. рублей в год. Так, выучиться на технологию транспортных процессов стоит 210 тыс. рублей в год, а получить специальность «Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры» — 285 тыс. рублей в год.
«Я собираюсь поступать в Дальневосточный федеральный университет на какую-нибудь гуманитарную специальность. Пока не решил на какое направление именно, но думаю, что это будет или культурология, или социология, или психология. Психологи сейчас много зарабатывают. Единственное, родителям, скорее всего придется платить за мою учёбу, так как пока по ЕГЭ не набирается у меня высокий балл. Но не страшно, я или перейду потом на „бюджет“, или когда начну работать компенсирую родителям все затраты», — поделился с корреспондентом «Восток-Медиа» абитуриент Олег.
В ВВГУ на очной форме обучения цены начинаются от 180 тыс. рублей в год. Так, обучиться на нефтегазовое дело можно за 221 тыс. 500 рублей в год, а цифровой логистике на транспорте — 190 тыс. рублей в год.
В ближайшие годы в Приморском крае будут развиваться такие направления экономики, как логистика и транспорт, сельское хозяйство, туризм, нефтегазовая и нефтехимическая промышленности, рыбохозяйственный и лесопромышленный комплексы. Специальности, наиболее востребованные для развития экономики в этих направлениях, вполне можно получить в вузах региона. Новые кадры смогут работать на предприятиях инвесторов, способствуя развитию Дальнего Востока.