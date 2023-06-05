Пусть меня научат: на кого пойти учиться выпускникам школ в Приморье?

В этом году в ДВФУ планируется принять более 6 тысяч первокурсников на программы бакалавриата, специалитета и магистратуры. Количество бюджетных мест для приема в 2023–2024 учебном году по программам бакалавриата/специалитета составляет 2959, а по программам магистратуры — 1661. Для того чтобы поступить на бюджетное место, абитуриенту необходимо набрать определенное количество баллов. На каждую специальность проходной балл свой, но не менее 214 баллов.