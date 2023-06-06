Активные жители Владивостока могут получить 1,5 млн рублей на благоустройство

Приём заявок продлится до 26 июня. В 2022 году в конкурсе выиграли 34 инициативные группы. Работы по их проектам уже ведутся. В этом году мэрия планирует выделить деньги как минимум на 50 новых проектов. Заявки и документы нужно предоставить по адресу: ул. Ильичева, 15, каб. 15. Для консультаций обращаться по телефонам: 2614350, 2614470. Конкурс проектов ТОС реализуется при поддержке губернатора Приморского края Олега Кожемяко.



