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Активные жители Владивостока могут получить 1,5 млн рублей на благоустройство

6 июня 2023, 00:25
В Приморском крае открылся прием заявок на конкурс проектов для ТОСов. Гранты можно потратить на обустройство двора, создание детской площадки или установку уличных фонарей.
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Город

Во Владивостоке стартовал прием заявок от территориальных общественных управлений (ТОСов).

Алгоритм действий для кандидатов простой. Нужно собрать группу не меньше пяти человек, придумать проект, сделать его описание и подать заявку. Гранты можно будет получить на улучшение территории возле своего дома. Например, благоустроить двор, сделать детскую или спортивную площадку, а также автомобильную парковку у дома, поставить уличные фонари.

«Для Владивостока предельный размер гранта, который можно получить на благоустройство придомовых территорий, в 2023 году составит 1,5 миллиона рублей», — отметил мэр Константин Шестаков.

Приём заявок продлится до 26 июня. В 2022 году в конкурсе выиграли 34 инициативные группы. Работы по их проектам уже ведутся. В этом году мэрия планирует выделить деньги как минимум на 50 новых проектов. Заявки и документы нужно предоставить по адресу: ул. Ильичева, 15, каб. 15. Для консультаций обращаться по телефонам: 2614350, 2614470. Конкурс проектов ТОС реализуется при поддержке губернатора Приморского края Олега Кожемяко.

#ТОС#Двор#Благоустройство#Общество#Город#Новости#Приморский край#Владивосток#Константин Шестаков
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