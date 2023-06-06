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Posted Сегодня, 06:23

Published Сегодня, 06:23

Modified Сегодня, 07:13

Updated Сегодня, 07:13

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Глава поселения ответит за обман с подложными документами в Приморье

6 июня 2023, 06:23
Бывший глава Ракитинского сельского поселения в Дальнереченском районе пойдёт под суд вместе со своей подчинённой. Их обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения.
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В региональной прокуратуре рассказали о том, что с марта по сентябрь 2022 года глава поселения с подручной подписали 4 договора на поставку товаров и услуг для местной администрации. После этого они обманули нескольких бизнесменов насчет предмета подписанных документов, и предложили передать средства назад наличными. В итоге вернувшиеся средства пошли не в казну, а в карманы фигурантов.

«Общий размер ущерба составил 450 тысяч рублей. Эту сумму фигуранты возместили в ходе расследования», — подчеркнули в надзорном ведомстве.

Примечательно, что преступление выявлено силами ФСБ.

Теперь уголовное дело рассмотрит суд.

Ранее «Восток-Медиа» писало, что мэр Зарубино «попал в лапы» к силовикам за ряд преступных махинаций с использованием своего служебного положения.

#Служебный подлог#Общество#Люди#Новости#Приморский край
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