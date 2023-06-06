Глава поселения ответит за обман с подложными документами в Приморье

В региональной прокуратуре рассказали о том, что с марта по сентябрь 2022 года глава поселения с подручной подписали 4 договора на поставку товаров и услуг для местной администрации. После этого они обманули нескольких бизнесменов насчет предмета подписанных документов, и предложили передать средства назад наличными. В итоге вернувшиеся средства пошли не в казну, а в карманы фигурантов.