Глава поселения ответит за обман с подложными документами в Приморье

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
В региональной прокуратуре рассказали о том, что с марта по сентябрь 2022 года глава поселения с подручной подписали 4 договора на поставку товаров и услуг для местной администрации. После этого они обманули нескольких бизнесменов насчет предмета подписанных документов, и предложили передать средства назад наличными. В итоге вернувшиеся средства пошли не в казну, а в карманы фигурантов.
«Общий размер ущерба составил 450 тысяч рублей. Эту сумму фигуранты возместили в ходе расследования», — подчеркнули в надзорном ведомстве.
Примечательно, что преступление выявлено силами ФСБ.
Теперь уголовное дело рассмотрит суд.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что мэр Зарубино «попал в лапы» к силовикам за ряд преступных махинаций с использованием своего служебного положения.