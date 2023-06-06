Памятка дачнику: что приморцы могут выращивать на даче и продавать, а что — нет

Posted Сегодня, 04:45
Published Сегодня, 04:45
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
И казалось бы, что тут необычного: да в сезон по трассе в ту же Находку что в Шкотово, что в Смоляниново, что в Душкино — чуть не у каждой калитки можно увидеть пляжный зонт, под ним стульчик, а в нём — унылого подростка и рядом таз с вареной кукурузой или ведро со смородиной. Подъезжай, покупай. Люди выращенное продают.
Продают-то продают, да вот только на штрафы, как выясняется, влететь могут.
Итак, что можно и как можно продавать дачникам, выясняли «Новые Известия».
Стульчик, зонтик — это точка
Закон не воспрещает владельцам дачных участков выращивать и продавать продукты растениеводства и их переработки. Картошку или те же маринованные огурчики — продавайте, нет проблем. Но с оглядкой.
Потому что организовывать торговую точку дачникам нельзя. А вот при определённом настрое проверяющих органов за эту самую точку запросто сойдут тот самый пляжный зонт и стульчик. Увы. И за подобное нарушение положен штраф.
Нельзя устраиваться со своим товаром у магазинов, на станциях, остановках, да везде, кроме рынка или ярмарки.
Как же продавать, спросите вы? Друзьям и знакомым или даже через Интернет (приехали и забрали или вы поехали и отвезли купленное) — пожалуйста. А если всё же хотите реализовать урожай через стационарную точку, покупайте место на рынке или арендуйте. Можно попытаться найти магазин или цех, который примет у вас урожай.
Отметим, что продавать овощи, ягоды, фрукты дачники имеют право без кассового аппарата, чеков, регистрации как юрлицо или самозанятый. Такое вот послабление. Но ежели вы нанимали рабочих на сезон, платили им, а потом хотите продать урожай как дачник — то вот тут уже вас ждёт встреча с законом. Так нельзя. Так же закон будет не на вашей стороне, если вы брали землю в аренду именно для выращивания урожая на продажу.
Нельзя, даже если очень хочется, продавать яйца, молоко, птицу, мясо. С обочины ли, через Интернет ли. И в этом, отметим, есть доля разумного. Продукты птицеводства или животноводства — это совсем другое дело. Кто хочет молочка — «свежего, только надоила» — от бруцеллезной коровки? Логично ведь, что такой товар можно и нужно продавать только при наличии справок от ветконтроля? Логично.
Также нельзя продавать не отмытую от земли, гнилую, с посторонним запахом, замороженную овощную продукцию. За это штраф.
Ну и если вы таки решаетесь продавать — друзьям или через интернет — политые вашим потом овощи и фрукты, сначала прогуляйтесь в правление СНТ и возьмите справку о том, что продукты выращены именно на вашем участке, площадь которого не превышает 50 соток. Если такой справки нет, могут выписать штраф.
Суммы штрафов, уточним, не так, чтобы заоблачные, но всё равно неприятные. От 500 рублей до 2500.
Это розочка, вы таки уверены?
Продажа выращенного собственноручно — это только надводная, так сказать, часть айсберга. Подводная — то, что можно выращивать на своей земле, а что — нет. И тут, граждане, подчас штрафом не отделаться. Уголовная ответственность грозит за выращивание растений, содержащих наркотические, психотропные вещества или прекурсоры для их изготовления. Запрещено выращивать мак снотворный и другие виды мака рода Papaver, мимозу хостилис, розу гавайскую, шалфей предсказателей и некоторые другие растения — хотите знать, какие именно, изучите список запрещённых растений, утверждённый правительством. Если на участке найдут до 10 подобных растений, то грозит административный штраф до 4000 рублей или арест до 15 суток. Если растений больше, то можно попасть за решётку по «наркотической» статье 228 УК РФ на срок до 3 лет.
Про плантации конопли на родном участке и говорить, наверное, смысла нет, верно? Вы же обычный порядочный человек, законопослушный дачник, а не потенциальный наркобарон. Вот и намотайте на ус.