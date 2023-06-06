Памятка дачнику: что приморцы могут выращивать на даче и продавать, а что — нет

Продажа выращенного собственноручно — это только надводная, так сказать, часть айсберга. Подводная — то, что можно выращивать на своей земле, а что — нет. И тут, граждане, подчас штрафом не отделаться. Уголовная ответственность грозит за выращивание растений, содержащих наркотические, психотропные вещества или прекурсоры для их изготовления. Запрещено выращивать мак снотворный и другие виды мака рода Papaver, мимозу хостилис, розу гавайскую, шалфей предсказателей и некоторые другие растения — хотите знать, какие именно, изучите список запрещённых растений, утверждённый правительством. Если на участке найдут до 10 подобных растений, то грозит административный штраф до 4000 рублей или арест до 15 суток. Если растений больше, то можно попасть за решётку по «наркотической» статье 228 УК РФ на срок до 3 лет.