Мэр Владивостока Константин Шестаков решает проблему нехватки молодых педагогов

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
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Уже 16 молодых учителей из разных регионов России стали участниками программы «Учитель для Владивостока», которая реализуется мэрией города. Главная цель — решить кадровую проблему в образовательном сегменте дальневосточной столицы. Молодым педагогам предоставляется много образовательных возможностей и профессиональный рост.
Начальник управления по работе с муниципальными учреждения образования Максим Кильчевский отметил, что этот положительный опыт непременно даст свой результат. На первом этапе программа несет в себе просветительскую функцию — участникам рассказывают о преимущества жизни и работы во Владивостоке, чтобы для них решение о переезде стало взвешенным и осознанным.
«В рамках проекта мы, прежде всего, рассказываем об учреждениях образования нашего города и дополнительных возможностях, оставляя выбор за педагогом. Важно, что участник может выбрать школу, в которой он хочет трудиться, обеспечивая тем самым гибкую и экологичную форму сотрудничества», — рассказал «Восток-Медиа» Максим Кильчевский.
Несомненно, реализация проекта должна помочь и в повышении качества образования в городских школах. Привлечение специалистов из других субъектов — это новый взгляд, иные методы преподавания и обмен опытом.
Стоит отметить, что молодые педагоги, решившие переехать во Владивосток, получают поддержку от городских властей — оплачивают перелёт, предоставляют жилье или компенсируют плату за аренду, а при трудоустройстве в школы Владивостока учителя единовременно получают от 250 до 300 тысяч рублей.
Кроме того программа «Учитель для Владивостока» предусматривает различные образовательные программы — конкурсы педагогического мастерства, дополнительное обучение и повышение квалификации, тренинги, а также корпоративные мероприятия.
К соискателям предъявляются требования, которые необходимы для того, чтобы стать участником программы. Самое главное — это наличие высшего или среднеспециального педагогического образования либо высшего образования с профессиональной переподготовкой.
Отметим, программа реализуется по инициативе мэра Владивостока Константина Шестакова. Подробнее об условиях участия можно узнать на официальной странице проекта ВКонтакте.
Напомним, повышение качества образования в школах Владивостока является одной из приоритетных задач деятельности администрации. Об этом глава города Константин Шестаков заявил в ходе своего ежегодного отчета перед депутатами.
Работа эта ведется по разным направлениям: капитально ремонтируются школы и спортивные площадки, строятся новые стадионы, создаются профильные классы по востребованным сферам, действуют программы по поддержке педагогических кадров и привлечению молодых учителей.
Есть уже и определенный результат, 179 новых специалистов-педагогов пришли работать в школы Владивостока. А набор по целевому обучению, организованный совместно с ДВФУ, ВВГУ и администрации города, дал возможность обучения в этих вузах 45 выпускникам.