Мэр Владивостока Константин Шестаков решает проблему нехватки молодых педагогов

Начальник управления по работе с муниципальными учреждения образования Максим Кильчевский отметил, что этот положительный опыт непременно даст свой результат. На первом этапе программа несет в себе просветительскую функцию — участникам рассказывают о преимущества жизни и работы во Владивостоке, чтобы для них решение о переезде стало взвешенным и осознанным.